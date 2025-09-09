Suscríbete
Estos serán los 3 signos del zodiaco más afectados por la energía del portal 9/9

El portal energético del 9 de septiembre influirá en todos los signos del zodiaco, aunque tres en particular recibirán sus mayores beneficios. Descubre cómo sacar el máximo provecho de su energía.

September 09, 2025 • 
Melisa Velázquez
Signos del zodiaco más afectados por el portal 9/9

Getty Images

Este 9 de septiembre se abre el portal 9/9, uno de los más poderosos a nivel energético de acuerdo con los astrólogos y conocedores en numerología, que aseguran que su energía nos permite cerrar ciclos para la llegada de nuevas oportunidades.

La energía de este portal puede ser aprovechada por todos los signos del zodiaco, que pueden realizar rituales de cierre de ciclos; sin embargo, algunos se verán más beneficiados por su potente poder energético.

Sigue leyendo
¿Cómo influye la energía del portal 9/9?

La energía de este portal está ligada con el número 9, que en numerología representa el cierre de ciclos y la transformación espiritual que nos prepara para el comienzo de nuevos ciclos.

Se considera que es un momento de alta vibración porque ocurre durante la temporada de eclipses, y permite potenciar procesos internos y externos.

Luna Negra de Lilith

Energía del portal 9/9

Getty Images

¿Cuáles serán los signos del zodiaco más afectados por el portal 9/9?

Estos son los tres signos del zodiaco que se verán más beneficiados por la energía del portal 9/9, potenciando sus oportunidades para atraer la fortuna a sus vidas.

Tauro

La energía te invita a abrirte a nuevas experiencias que podrían generar cambios positivos en todas las áreas de tu vida, pero es importante que te atrevas a dejar el pasado atrás, si te sigues aferrando, seguirás dejando pasar las oportunidades que están por llegar y tu vida seguirá sin avanzar.

Virgo

Es tu momento para celebrar todo lo que has logrado, reconocer tu éxito no solo aumentará tu autoestima y valor personal, también te permitirá atraer más oportunidades que te lleven a alcanzar tu metas y sueños, sobre todo en el ámbito profesional.

Piscis

El portal del 9 de septiembre te invita a centrarte en ti, eres un signo que siempre pone las necesidades de los demás por encima de las tuyas, y es momento de que cambies de dirección. Si comienzas a priorizarte, las oportunidades comenzarán a fluir en tu vida.

Recuerda que para poder avanzar, siempre es importante soltar y dejar atrás aquello que ya no aporta nada a tu vida, de lo contrario, todo seguirá igual.

signos del zodiaco
Melisa Velázquez
