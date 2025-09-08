Portal energético 9/9: descubre su poder, su influencia y los rituales para manifestar abundancia

El próximo 9 de septiembre se lleva a cabo el portal 9/9, una fecha considerada mágica en el mundo de la numerología y la espiritualidad, que te permitirá el cierre de ciclos para conseguir un renacimiento que transforme por completo tu vida.

La energía de este portal viene a complementar la energía del eclipse lunar del 7 de septiembre, y te invita a reflexionar sobre aquellas cosas que ya no quieres en tu vida para abrir espacio a nuevas oportunidades.

¿Qué significa el portal 9/9?

En la numerología, el número 9 representa la sabiduría interior y la introspección para desarrollar el desapego, y soltar todo aquello que ya no aporta nada a nuestra vida, liberando espacio para que nuevas experiencias lleguen.

Su poder de transformación nos permite cerrar capítulo y poner fin a karmas que nos permitan renacer como el ave fénix de entre las cenizas, y así poder crear una nueva realidad, donde nuestras metas se pueden cumplir.

Cuando el 9 se repite, como en esta fecha que es 9/9, significa que la energía se multiplica, por eso se debe de aprovechar al máximo.

Ritual para hacer en el portal 9/9 Getty Images

Portal 9/9: ¿qué ritual hacer para la abundancia?

Para que la abundancia llegue a nuestras vidas, sabemos que debemos soltar aquello que ya no resuena en nuestras vidas, y para liberarnos, podemos hacer un sencillo ritual que nos permita conectar con la energía del 9/9.

Solo necesitarás una vela blanca, una hoja de papel, un bolígrafo y un incienso de palo santo o salvia.

Prepara tu espacio, puede ser tu habitación, pon orden y limpia para crear un ambiente de armonía.

Prende el incienso, y respira tres veces para encontrar la calma en tu interior.

Escribe en el papel 9 cosas que quieras soltar: miedos, preocupaciones, hábitos, personas o situaciones.

Enciende la vela blanca y quema la hoja, mientras imaginas cómo te liberas.

Finalmente, agradece al universo por lo que se va, y por las cosas nuevas que están por llegar. Escribe 9 cosas que quieres manifestar y guardalas como recordatorio.

Este sencillo ritual te permite cerrar ciclos, mientras te abres a recibir cosas nuevas, que llenen de prosperidad y riqueza tu vida.

