“Sé lo que pasa entre ustedes": la noche que la princesa Diana enfrentó a Camila Parker

La vida de la princesa Diana estuvo marcada por la presión de la corona, el escrutinio mediático y, sobre todo, por un matrimonio lleno de sombras. El 29 de julio de 1981, Diana uniría su vida en matrimonio con el entonces príncipe Carlos, una boda que fue vista como un cuento de hadas; sin embargo, la realidad distaba mucho de esta ilusión romántica. Una de las escenas más recordadas, y también una de las más tristes, ocurrió la noche en que Diana decidió enfrentar directamente a Camila Parker, la mujer que siempre estuvo presente en su relación con Carlos.

Todo sucedió en una fiesta privada

En febrero de 1989, tuvo lugar la fiesta por el 40 aniversario de Annabel Elliot, la hermana de Camila. A pesar de que Diana era más de quedarse en casa ante eventos sociales como este, esa noche el impulso por descubrir la verdad que ella ya conocía desde hace años la llevó hasta Ham, el hogar de Lady Annabel Goldsmith, amiga de Diana.

Ante la sorpresa de todos (pues Diana no acostumbraba a acompañar a su marido a estas reuniones), Carlos llegó en compañía de su esposa donde, de acuerdo con Tom Bower y su anécdota en “Rebel King”: En “The Making of a Monarch”, un “silencio repentino” penetró en el aire.

Según el escritor, Diana enfrentó a Camila: “Deja en paz a Carlos”, mientras que Parker, quien asistió a la fiesta en compañía de su entonces esposo Andrew, trataba de mantener su furia a raya ante el inapropiado comportamiento de Diana, el cual a sus ojos era inaceptable.

CAMILLA PARKER-BOWLES AND DIANA SPENCER EN LUDLOW. PA Images/PA Images via Getty Images

La confrontación: “Sé lo que pasa entre ustedes”

Diana contaría en su propia autobiografía, escrita por Andrew Morton y publicada en 1992, la anécdota desde su propia voz y perspectiva: “El peor día de mi vida fue cuando descubrí que Carlos había vuelto con Camila… y uno de los momentos más valientes de mis diez años de matrimonio fue cuando fuimos a esa horrible fiesta”, narró la princesa.

En sus memorias también recuerda que nadie esperaba que se presentara al evento; sin embargo, ella deseaba poner fin a la situación de infidelidad.

“Una voz dentro de mí me decía: ‘Hazlo ya’. Así que me preparé psicológicamente… Decidí que ya no le daría un beso de bienvenida a Camilia. Le daría la mano. Era mi gran paso, me sentía valiente y audaz”.

Así, frente a una audiencia de 40 invitados aproximadamente, al percatarse de la ausencia de Carlos y Camila, Diana salió a buscarlos. Con serenidad, pero también desde la posición de una mujer herida, la princesa se acercó a Parker: “Camila, me encantaría hablar contigo, si es posible”, emitió Diana. Luego de apartarse de los invitados, ambas se sentaron y fue cuando Diana finalmente la encaró: “Camila, solo quiero que sepas que sé exactamente lo que está pasando entre tú y Carlos y quiero que lo sepas”.

La respuesta de Camila

Diana recuerda perfectamente que Camila en todo momento se mostró incómoda; sin embargo, después de que Lady Di se sincerara, Camila respondió con poca convicción que no sabía de lo que hablaba, pero trayendo a la conversación la vida de ensueño que la princesa tenía, respondiendo de una forma irónica, sorprendida pero firme: “Tienes todo lo que siempre has querido. Todos los hombres del mundo se enamoran de ti y tienes dos hijos preciosos. ¿Qué más podrías querer?”.

“Quiero a mi esposo… “No me trates como una idiota”, replicó Diana.

En su biografía autorizada, la princesa Diana, que al volver de la fiesta esa noche se la pasó llorando, sin embargo, reconoció que esa acción la dotó de libertad. Sí, la realidad de su matrimonio marcado por la traición la acompañó algunos años más, donde la ira y los celos siguieron latentes, pero luego de ello Diana sabía lo que debía hacer, así que tres años más tarde la princesa pondría punto final a la situación separándose así de Carlos.