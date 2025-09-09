Suscríbete
Angelina Jolie reinventa el vestido gabardina que marca cintura de avispa a los 50+

Toma nota de este look clásico que es atemporal y fácil de combinar este otoño.

September 09, 2025 • 
Karen Luna
Angelina Jolie.png

Getty Images

Es imposible no rendirse ante el encanto sereno y sofisticado con el que Angelina Jolie lleva cada atuendo. A sus 50 años, ha demostrado que la elegancia no tiene edad ni límites, la prueba de ello fue su reciente aparición en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde convirtió un clásico trench coat en el vestido más chic del otoño.

Un trench reinventado como vestido

Durante la esperada presentación de su película Couture, Jolie lució un trench de doble botonadura en tono marrón chocolate, firmado por Gabriela Hearst, perfectamente ajustado a la cintura, y con una abertura alta que dejó al descubierto una pierna, un guiño moderno a su icónica pose de los Oscar 2012.

Angelina domina la estética minimalista, y sabe muy bien cómo transformar lo tradicional en algo completamente contemporáneo, sin excesos, solo con cortes limpios y proporciones perfectas.

La cintura de avispa que todas admiramos

Ese cinturón entallado no es un simple accesorio: es el secreto de una silueta renovada. Angelina lo llevó de manera impecable, ajustando la gabardina como si fuese un vestido de alta costura. Además, el contraste entre el volumen del trench y la cintura marcada crea una figura esbelta y esculpida sin mucho artificio.

Este tipo de estilismos inspiran mucho más que simples ideas de vestuario: son lecciones reales de cómo jugar con prendas clásicas para darles un aire completamente nuevo. ¿Te imaginas replicarlo? Con un trench estructurado, cinturón bien ajustado y la actitud correcta, puedes lograrlo sin problema y parecer tan chic como ella.

2025 Toronto International Film Festival - "Couture" Premiere

Es imposible no rendirse ante el encanto sereno y sofisticado con el que Angelina Jolie lleva cada atuendo

Getty Images

Una lección de estilo más allá de la moda

Más allá de lucir fabulosa, lo que más me conmueve de este look es cómo Angelina sigue apostando por lo sofisticado sin complicaciones. Viste con intención, con una elegancia que no necesita volumen ni exageración. Un trench que, bien llevado, puede servir tanto en pleno verano como en otoño, si sabes adaptarle detalles como mangas cortas o tejidos menos pesados.

Este tipo de elecciones de moda hablan de una mujer que no sigue tendencias, sino que las reinventa. Que entiende que a los 50, uno ya tiene una narrativa personal y un estilo que no necesita gritar para destacar.

Con su vestido gabardina, Angelina Jolie nos regala una clase magistral de elegancia madura. Demuestra que marcar cintura es elegante, y que los clásicos pueden renacer con fuerza, todo mientras nos recuerda que la verdadera moda nace de la autenticidad y la confianza, sin importar la edad.

Karen Luna
Karen Luna
