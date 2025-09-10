El príncipe Harry y el rey Carlos finalmente se reúnen, ¡todo sobre el esperado reencuentro!

El príncipe Harry y el rey Carlos III han protagonizado una de las etapas más tensas de la familia real británica en los últimos años. Desde que el duque de Sussex se mudó a California junto a su esposa, Meghan Markle, su relación con la familia real británica no ha hecho más que empeorar. Harry no había pisado suelo británico desde abril de este año, y luego de 19 meses de no ver a su padre, pues la última vez que se reunieron fue cuando el rey anunció su diagnóstico de cáncer, el duque regresó y lo que muchos esperaban, una reunión entre ambos, por fin sucedió. ¿Se habrán reconciliado?

Un reencuentro esperado por la prensa

Desde su llegada a Reino Unido el pasado 8 de septiembre, medios británicos habían estado esperando este momento. Mucho se especulaba sobre cuál sería el día en el que el príncipe Harry decidiera reunirse con su padre, pues su visita solo duraría 4 días; los rumores comenzaron a correr e indicaban que dicho encuentro tendría lugar este miércoles. El sol sonrió a nuestro favor porque el día de hoy 10 de septiembre padre e hijo se reunieron.

Harry fue visto llegando a Clarence House alrededor de las 5:20 pm en automóvil y, de acuerdo con reportes de People, el duque permaneció ahí durante 55 minutos.

Príncipe Harry captado llegando a Clarence House. Ben Montgomery/Getty Images

¿Qué fue lo que Harry y Carlos platicaron?

Luego de que ambos se reunieran, el Palacio de Buckingham confirmó que el rey y su hijo menor habían tenido una cita de té; sin embargo, aseguraron que no se compartirían más detalles de la reunión. Según medios británicos, un portavoz de Harry habría reiterado la versión del comunicado del palacio, enfatizando que el encuentro se llevó a cabo, pero que no añadirían ningún comentario adicional.

Además de reunirse con su hijo, el rey ofreció una ceremonia de investidura a Manfred Goldberg, en honor a su labor educativa durante el Holocausto, para, posteriormente, reunirse con el primer ministro de Australia.

¿Existió una reconciliación?

Al salir de Clarence House, Harry se dirigió a los Invictus Games, donde se reunió con partidarios, amigos, veteranos y miembros de las fuerzas armadas heridos o enfermos de la Fundación Invictus. En este evento, un periodista le preguntó a Harry sobre el rey, a lo que este respondió: “Sí, está genial, gracias”.

Durante su discurso, el hijo menor del rey resaltó la importancia de la unidad, la valentía y el respeto frente a la situación global que se está viviendo, sin agregar más información sobre su cita con Carlos.

Aunque aún podría ser muy pronto para poder afirmar que en efecto hubo una reconciliación, el reencuentro entre el príncipe Harry y el rey Carlos III, sin duda alguna, marcó un capítulo significativo en la historia de la familia real. Ante el panorama de posibilidades, el acercamiento entre padre e hijo suena menos descabellado y para algunos esto representa el inicio de un tiempo para la reconciliación. Solo el tiempo nos dará la respuesta sobre lo que sucederá con la relación entre el duque de Sussex y la familia real británica.