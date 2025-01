El truco definitivo para que el perfume te dure todo el día, según la inteligencia artificial

¿Alguna vez te has puesto tu perfume favorito y al mediodía ya no queda rastro de él? No te preocupes, tenemos la solución definitiva, y es cortesía de la inteligencia artificial. Con unos simples ajustes en tu rutina, lograrás que esa fragancia que tanto amas te acompañe desde la mañana hasta la noche.

Lo primero que debes saber es que el truco comienza con la hidratación. La IA sugiere aplicar una crema sin aroma o con un olor similar al de tu perfume en las zonas clave antes de rociarlo. ¿Por qué? La piel hidratada retiene mejor los aceites de la fragancia, mientras que la piel seca los absorbe rápidamente, haciendo que el aroma se desvanezca más rápido.

¿Cómo hacer para que el perfume te dure todo el día?

El punto fundamental es elegir las zonas de pulso estratégicas. Lugares como las muñecas, detrás de las orejas, el cuello, las clavículas y la parte interna de los codos son ideales porque irradian calor, lo que intensifica la proyección del perfume . Pero, ojo: evita frotar las muñecas después de aplicar la fragancia, ya que esto rompe las moléculas del perfume y reduce su duración.

Estos son los mejores tips de la IA para hacer que el perfume dure todo el día Getty Images

La inteligencia artificial también sugiere rociar un poco en tu pelo o en la ropa, siempre teniendo cuidado con las telas delicadas. El cabello, al moverse, ayuda a dispersar el aroma y prolonga su duración.

¿Cómo oler rico todo el día?

Por último, utiliza perfumes con mayor concentración. Un Eau de Parfum durará mucho más que un Eau de Toilette gracias a su mayor porcentaje de aceites esenciales.

¿Quieres un tip extra? Guarda tu perfume en un lugar fresco y oscuro, lejos de la humedad o el calor. Estos factores pueden degradar las notas olfativas, haciendo que pierda su intensidad con el tiempo.

Con estos consejos avalados por la inteligencia artificial, tu perfume favorito no solo durará todo el día, sino que dejarás una estela inolvidable allá donde vayas. ¡Pruébalo y comprueba la magia!