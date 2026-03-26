Elsa Pataky reinventa las mechas balayage, el tinte rubio que todas queremos usar esta primavera 2026
El balayage no se va… solo evoluciona y esta primavera 2026, vuelve con una versión más elegante gracias al estilo de Elsa Pataky, quien apuesta por un rubio cálido.
Si hay alguien que sabe cómo llevar el rubio perfecto sin que se vea forzado, es Elsa Pataky y justo esta primavera 2026, su forma de llevar las mechas balayage está volviendo a posicionarse como una de las más buscadas. ¿La razón? Un acabado natural, luminoso y cero exagerado que favorece a cualquier edad.
El balayage de Elsa Pataky: natural, cálido y con efecto rejuvenecedor
A lo largo de los años, Elsa ha demostrado que no necesita cambios radicales para transformar su look. Su estilo se basa en una evolución suave del color, pasando de tonos más oscuros a rubios cálidos con mechas balayage bien integradas.
Este tipo de técnica consiste en aplicar el color de medios a puntas, evitando marcar demasiado la raíz, lo que da como resultado un efecto mucho más natural y fácil de mantener.
Por qué este rubio será tendencia en primavera 2026
Las tendencias actuales en coloración apuntan a lo mismo que vemos en Elsa: acabados naturales, con dimensión y sin líneas marcadas.
El balayage sigue siendo favorito porque:
- No requiere retoques constantes
- Se adapta a diferentes tonos de piel
- Aporta luz sin dañar visualmente el look
En 2026, además, veremos una evolución clara hacia rubios más suaves (tipo miel, beige o dorado), alejados del rubio platinado extremo.
Cómo pedir este balayage en el salón (sin fallar)
Si quieres replicar el estilo de Elsa Pataky, toma nota:
- Pide un balayage en tonos cálidos o dorados, no cenizos extremos
- Solicita una transición suave, sin cortes marcados
- Mantén la raíz ligeramente más oscura para mayor naturalidad
- Apuesta por un acabado con movimiento (ondas suaves ayudan mucho)
Más allá del tinte, lo que hace especial este estilo es su efecto effortless, Elsa Pataky lleva años apostando por una imagen natural, donde el color acompaña, no domina.