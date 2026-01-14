Emma Stone apuesta por el manicure milky nails, el más sofisticado para llevar a la oficina

En una alfombra roja dominada por la elegancia y el estilo, Emma Stone volvió a brillar no solo con su impecable look, el cual deslumbró a más de una gracias a su impecable conjunto en color vainilla dorada. Y es que Emma, como buena conocedora de tendencias en moda y belleza, decidió llegar a los Golden Globes 2026 con una manicura que se ha consolidado como una de las opciones más sofisticadas y versátiles de las amantes de las uñas minimalistas: las milky nails.

Lejos de apostar por diseños maximalistas o con colores intensos, la actriz apostó por una manicura impecable, discreta y perfectamente compatible con nuestro camino en la oficina.

Si estabas buscando opciones para integrar este estilo en tus propias uñas, revisa estas propuestas que se convertirán en tus favoritas.

El regreso de las milky nails como el diseño de uñas que domina 2026

Las milky nails se caracterizan por su acabado translúcido en tonos blanco o rosa lechoso, acabado con el que es posible vislumbrar de forma muy tenue la uña natural. El objetivo de este color es dejar de lado el blanco tipo corrector, que muchas veces suele endurecer la apariencia de nuestras manos, y proponer una versión más sofisticada y limpia de este bello color para lograr que nuestras manos no solo se vean luminosas, sino que también extremadamente elegantes.

A pesar de que este diseño de uñas lleva algunos años solicitado en las mesas de las manicuristas, este 2026 apuesta por regresar como una tendencia para aquellas amantes del estilo minimalista y los diseños refinados.

La actriz apostó por un diseño sofisticado de uñas milky. Instagram @ninapark

El manicure de Emma Stone en los Golden Globes

Para su participación en los Globos de Oro de este año, Emma apostó por un manicure de uñas cortas en forma cuadrada. Un estilo natural que combinaba a la perfección con su imagen sofisticada, elegante y moderna, así como con su atuendo, un conjunto color vainilla dorado de falda larga y blusa de corte cuadrado que le adoptó una apariencia etérea e icónica.

Sobre sus uñas lució un sutil tono blanco lechoso que se adecuó a la perfección al estilismo que llevaba, dejando claro que el manicure milky sigue siendo una apuesta segura para eventos formales o contextos profesionales como lo es nuestra presencia en la oficina.

Tres formas de llevar uñas Milky a la oficina

Esta propuesta es una de las opciones más refinadas para aquellas mujeres que aman los diseños de uñas discretos, así que si estaba buscando ideas de cómo lucir este color en tus propias uñas, te dejamos tres ideas elegantes para lucir este acabado.

Uñas cortas lechosas

Al igual que Emma Stone, las uñas cortas son una gran opción. Llevar un manicure con acabado lechoso, pues este no solo se ve elegante y refinado, sino que dota a la mano de mucha luminosidad, haciendo que pequeñas imperfecciones pasen desapercibidas.

Uñas almendras

Si existe una forma de uñas asociada con la elegancia, esas son las uñas almendra; es por esta razón que se convierten en el lienzo perfecto para acompañar el acabado lechoso, ya sea en su característico tono blanco o en la opción del subtono rosado.

Uñas milky cromadas

El efecto cromo en color blanco, también conocido como perla, es una opción muy acertada para complementar un manicure de uñas lechosas. El brillo de este efecto aporta a la mano mucha elegancia y refinamiento, siendo la alternativa perfecta para sustituir el glitter y darle un aspecto a las uñas diferente a cualquier acabado uniforme.

Emma Stone confirmó que las milky nails son el manicure ideal para acompañar cualquier evento formal, incluso nuestro camino a la oficina, gracias a que son sofisticadas, discretas y sumamente elegantes.

Si estabas buscando opciones minimalistas para apostar por un diseño de uñas refinado, las uñas con acabado lechoso siempre serán la opción infalible para ello.