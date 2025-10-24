Suscríbete
Emma Stone lleva el pedicure otoñal más perfecto para lucir este 2025

Emma Stone, una de las actrices más elegantes, y sus uñas para pies nos confirman que es uno de nuestros iconos favoritos de belleza.

October 24, 2025 • 
Karen Luna
Emma Stone corte pixie

¿Emma Stone lleva el pedicure otoñal más perfecto para lucir este 2025

Getty Images

Hay algo en Emma Stone que siempre transmite elegancia sin esfuerzo, no necesita grandes producciones para marcar tendencia; basta con un gesto, una sonrisa o, esta vez, un pedicure color café que se ha robado todas las miradas. La actriz apareció en un evento con sandalias de tiras finas y un esmalte tan discreto como sofisticado, perfecto para darle la bienvenida al otoño 2025.

El encanto del pedicure color café

En un mundo donde los tonos llamativos suelen dominar el verano, el café llega con esa calma que nos invita a bajar el ritmo.¡Emma lo entendió perfectamente! Su elección no fue casual; el café transmite calidez, elegancia y madurez, combina de maravilla con los tonos que reinan esta temporada. Además, es un color que favorece a todos los tonos de piel, si eres de las que prefiere algo discreto pero que se vea pulido y con estilo, este tono será tu nuevo favorito.

Cómo lograr el pedicure de Emma Stone

La clave de un buen pedicure otoñal está en el acabado y Emma apostó por un tono café medio, con un brillo sutil, que deja ver el cuidado de los pies sin llamar demasiado la atención. Así que si quieres copiar su look, puedes empezar con esta pequeña rutina casera:

  1. Remoja tus pies en agua tibia con un poco de sal marina o aceite de almendras durante 10 minutos.
  2. Exfolia suavemente, especialmente los talones y la zona del empeine.
  3. Lima las uñas siguiendo su forma natural y aplica una base protectora.
  4. Pinta con un tono café chocolate o moka, según tu gusto.
  5. Finaliza con una capa de brillo transparente y un toque de aceite en las cutículas.
Celebrity Sightings In New York City - October 22, 2025

Cómo lograr el pedicure de Emma Stone.

Getty Images

Puede parecer un pequeño detalles, pero un pedicure lindo puede transformar la forma en que te sientes. Emma Stone lo sabe bien porque no se trata solo de verse bien, sino de proyectar una elegancia tranquila. Su elección nos deja claro que menos es más, y que un color neutro puede ser tan poderoso como el rojo más intenso.

Lucir un pedicure café no es solo una moda, sino que es una declaración de estilo; lo mejor es que es ideal para las mujeres que prefieren el minimalismo. ¡Así que si este otoño quieres sentirte tan chic y natural como Emma Stone, ya bases que el pedicure café es la opción!

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
