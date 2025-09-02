Emma Stone lleva el tinte de pelo que necesitas para rejuvenecer en otoño 2025: Mocha Mousse

El Festival de Cine de Venecia 2025 no solo nos regaló estrenos de películas increíbles, también fue escenario de los looks más elegantes y en tendencia, fungiendo también como pasarela de moda y estilo. La actriz Emma Stone fue de las actrices que más reflectores acapararon al llegar en atuendos increíbles, pero especialmente por el toque de color que agregó a su melena. En esta ocasión apostó por elevar su pelirrojo convencional, elevándolo con el tinte de pelo que estará en tendencia este año: el color mocha mousse.

Emma Stone renueva su color de pelo en Venecia

A pesar de que la actriz de “Poor Things” mantuvo ciertos reflejos cálidos en su melena, esta vez se dejó ver con un color más cercano a los castaños, que estarán en tendencia en el otoño, demostrando que el pelo castaño es el aliado para rejuvenecer y la mejor decisión cuando se busca una imagen natural y sofisticada.

¿Qué es el color Mocha Mousse?

Como color de pelo, es un castaño cremoso con matices cálidos, que mezcla la profundidad del marrón con un toque de reflejos caoba. No llega a ser oscuro por completo, pero tampoco llega a la gama de los rojizos; es un color que refleja luz con un brillo natural que aporta sobre la melena una apariencia de volumen y sobre el rostro mucha elegancia.

Emma Stone apuesta por el tinte de pelo mocha mousse. Vivien Killilea/Getty Images

Este color es el aliado de las mujeres que buscan un tinte versátil que se adapte a diferentes tonalidades de castaño que proyecte destellos caoba; si deseas un cambio rejuvenecedor sin que sea tan drástico, este es tu color.

¿A quién favorece este color?

Prácticamente, es capaz de adaptarse a la mayoría de tonos de piel; sin embargo, sí hay superficies sobre las que se ve más favorecedor cuando se lleva como tinte de pelo. En pieles claras aporta calidez y evita que la piel del rostro se vea apagada. Sobre las pieles medias crea un contraste suave que logra unificarse con el tono natural del pelo y viéndose natural sobre la piel, es decir, como si no te hubieras aplicado tinte. Finalmente, sobre pieles morenas ayuda a resaltar los rasgos, aportando brillo a la piel.

Celebridades como Emma Stone lo están llevando, posicionando su lugar como color en tendencia, pues recordemos que a inicios de año este fue el color designado como el tono del 2025, aunque esté tomando mayor protagonismo en la última fase del año.

El secreto del mocha mousse es que es un color que nos ayuda a lucir diferentes, pero de forma natural; es un color elegante y de fácil mantenimiento, así que no es de extrañar por qué se está convirtiendo en la alternativa de tinte de pelo favorito de quienes buscan practicidad sin renunciar al estilo.