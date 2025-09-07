Suscríbete
Belleza

Emma Watson presume las uñas minimalistas que arrasarán el 2025, durante el Festival de Venecia

El Festival de Venecia 2025 no solo nos regaló looks espectaculares en la alfombra roja, también pequeños detalles que marcarán tendencia el próximo año.

September 07, 2025 • 
Karen Luna
Celebrity Sightings - Day 11 - The 82nd Venice International Film Festival

Getty Images

En el Festival de Venecia 2025 hubo vestidos de ensueño, joyas millonarias y flashes por todos lados, pero hubo un detalle que pasó más desapercibido y que, sí está marcando tendencia, hablamos de las uñas de Emma Watson con un estilo minimalista que nos recuerda que lo clásico jamás pasa de moda.

La lección de estilo de Emma Watson

Mientras otras celebridades apostaban por uñas con brillos, diseños abstractos o largos imposibles, Emma se mantuvo fiel a su estilo minimalista y aquí está el secreto: sus manos se veían femeninas, pulcras y súper chic. Ese tipo de manicura que, aunque discreta, logra que todo el look se vea más cuidado.

El tono nude que eligió tenía la mezcla justa entre beige y rosado, lo que hacía que sus manos lucieran frescas y rejuvenecidas. Fue como ese maquillaje “no makeup” pero llevado a las uñas.

¿Por qué todas queremos las uñas de Emma Watson?

Porque es fácil, combina con absolutamente todo y tiene ese efecto rejuvenecedor que tanto buscamos. Los tonos nude en uñas son como el “vestidito negro”: clásicos, seguros y siempre favorecedores. Además, la forma almendra aporta un aire elegante y alarga los dedos, lo que hace que las manos se vean más estilizadas.

Celebrity Sightings - Day 11 - The 82nd Venice International Film Festival

Getty Images

El minimalismo que conquista

Lo que más me gustó de la elección de Emma es que manda un mensaje: no necesitas extravagancia para destacar. Su manicura fue la prueba de que lo sencillo, cuando está bien hecho, puede ser incluso más llamativo que cualquier diseño cargado.

En un mundo donde a veces sentimos la presión de llevar siempre lo más novedoso, este look nos recuerda que la naturalidad también tiene su encanto.

Con esta aparición, Emma Watson no solo se llevó aplausos por su elegancia, sino que también nos dio una pista de lo que el 2025 los diseños de uñas discretos, sofisticados y fáciles de mantener serán los favoritos. Así que, si quieres empezar el año con un cambio sutil pero poderoso, las unas uñas almendra en nude, al estilo Emma Watson son la mejor opción.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
