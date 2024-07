El error que debes evitar: Carolina Herrera dice qué corte de cabello es menos favorecedor para mujeres de 40

Carolina Herrera, la reina de la elegancia, nos ha revelado un secreto de belleza que todas deberíamos conocer. La prestigiosa diseñadora ha compartido su opinión sobre el corte de cabello que envejece a las mujeres de más de 40 años.

Tendencias van y vienen, pero es el estilo es lo que perdura. El mejor ejemplo está en Carolina, la diseñadora nos ha dictado lección de moda atemporales y favorecedoras que se aplican desde a cómo nos vestimos hasta la manera en la que arreglamos nuestro cabello.

A Herrera se le adjudica la frase: “La edad es algo que solo está en tu cabeza o en un estereotipo. La edad no significa nada cuando algo te apasiona”, y la experiencia que llega con los años le da completamente la razón.

¿Qué envejece más según Carolina Herrera?

Carolina Herrera no solo es una figura prominente en el mundo de la moda, sino también una fuente de sabiduría sobre la belleza. A lo largo de su carrera, ha hecho hincapié en la importancia de confiar en uno mismo y en la presentación personal. En varias entrevistas, ha abordado la cuestión de los cortes de cabello y cómo estos pueden afectar nuestra apariencia general.

Según Herrera, el principal error que te puede sumar más años es no aceptar tu edad. La fundadora del imperio CH cree firmemente que una mujer debe envejecer con gracia y no tratar de tener una edad que no tiene, algo que terminaría por verse hasta ridículo.

No hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse de joven Carolina Herrera

El corte que más envejece

Cuando aceptas tu edad, aceptas los cambios que ésta conlleva. Mientras que en la cara la apariencia de líneas de expresión es inevitable, en el caso del cabello se pierde densidad y brillo, principalmente.

“Una mujer debe envejecer con gracia y no trata de tener una edad que no tiene o se verá ridícula. Veo muchas mujeres en la calle y de espaldas se ven muy lindas con su pelo largo y sus falditas. Pero cuando se dan la vuelta, se ven mayores”, había comentado Herrera a Daily Mail.

La diseñadora de moda considera que el cabello largo es propio de las mujeres jóvenes, por lo que recomienda cambiarlo por un corte de cabello corto. Ella ha optado por un estilo bob, peinado siempre hacia atrás; pero existen otros estilos favorecedores, que van de lo corto a lo mediano.

Y es aquí donde entra otra máxima de estilo de la creadora: “La elegancia no se define exclusivamente por lo que llevas puesto. Es la forma en la que te comportas, tu forma de hablar, lo que lees”, y a esta frase le agregaríamos tu personalidad.

El problema está en los cortes de cabello de longitud larga y de una sola longitud, que pueden hacer que se el pelo se ves sin dimensión y movimiento. En su lugar, lo ideal es recurrir a opciones en capas, desde el pixie, pasando por el bob y el bob largo (long bob), hasta el clavicut.

Lo cierto es que la elección del corte de cabello es fundamental para realzar nuestra belleza y juventud. Toma en cuenta las recomendaciones de Carolina Herrera, evitar el errores más común y encuentra cuál es la versión que te haga sentir más cómoda y segura.