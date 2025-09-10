Estas son las mechas que necesitas para iluminar y no envejecer ni apagar tu rostro

El pelo es uno de los elementos de nuestra imagen que más puede influir en la percepción de nuestra edad. Un mal color, corte e incluso una técnica de coloración inadecuada podría endurecer nuestras facciones, provocando incluso que podamos vernos con años de más.

Evitar este problema es sencillo siempre y cuando tengamos conocimiento de las mechas correctas y las que mejor se adaptan a nosotras para favorecernos y ayudarnos a proyectar una imagen más rejuvenecida.

Este año, la tendencia en tintes de pelo apuesta por recurrir a lo natural sin excesos para conseguir looks frescos y sofisticados.

Estas son las dos técnicas de mechas para el pelo que necesitas para dominar el otoño y recibirlo con un cambio de imagen espectacular.

Balayage en tonos oscuros

Sí, esta no es una técnica nueva; lleva años siendo de las favoritas de muchas de nosotras. Sin embargo, este año se adapta a las tendencias para llevarse de una forma más “natural” y menos rubia.

La novedad para este año es apostar por un balayage sobre bases oscuras; esto evitará que recurramos a la decoloración, ayudándonos a preservar la salud de nuestro pelo. El objetivo de esta coloración es añadir destellos sutiles que trabajen de complemento de la base natural de tu melena, apostando así por integrar luz en tonos castaños, miel, caramelo o avellanas para que este efecto se integre de forma orgánica al movimiento del pelo.

El resultado, una melena con dimensión y brillo perfecta para aquellas mujeres que priorizan tanto su apariencia como el cuidado capilar.

Mechas contouring

El contouring capilar es una de las técnicas más efectivas para rejuvenecer. Esta propuesta consiste en aplicar reflejos únicamente en zonas estratégicas, es decir, en los mechones de pelo que enmarcan nuestro rostro, como mechones frontales o aquellos que rodean la cara.

Aclarar estas zonas específicas nos ayudará a conseguir un efecto de luz que resalta los rasgos, suaviza las líneas de expresión y crea la ilusión de un cutis más radiante. La clave está en elegir los tonos cálidos naturales, chocolates, mieles, dorados e incluso beiges o arenas si lo que quieres es apostar por la decoloración.

Esta técnica tiene la ventaja de ser de bajo mantenimiento, por lo que no requiere de retoques constantes, ayudando a mantener tu pelo saludable.

Lo natural es tener esta tenencia este año

El 2025 se caracteriza por dejar que la naturalidad se apodere de las tendencias, apostando por el uso de tonos cálidos y suaves que aportan frescura y no provocan que el rostro luzca endurecido. Dependerá de la base de tu preferencia; sin embargo, es importante mencionar que si en tus planes está hacerte un cambio de look, apuestes por colores avellana, chocolate, miel o caramelo si lo tuyo es la melena oscura, o te decantes por los beiges, arena y dorados suaves si eres fanática de las melenas rubias.

El objetivo es lograr que las mechas se integren de forma natural con la base más natural posible, logrando un resultado elegante, rejuvenecedor y sofisticado. Así que si estás pensando en renovar tu melena mientras te quitas algunos años de encima, no dudes en considerar el balayage en tonos oscuros o las mechas contouring, pues son la mejor alternativa.