Estos son los 6 diseños de uñas que necesitas si quieres disimular la resequedad de tus manos

Cuando nuestras manos se sienten resecas o apagadas, el mejor aliado para ayudarles a lucir con más vida puede ser un buen manicure. Y es que algunos colores, detalles y acabados tienen el poder de dar un efecto de suavidad instantáneo, logrando que nuestras manitas luzcan jóvenes y cuidadas. Así que si estás buscando ideas de uñas que te permitan lucir unas manitas espectaculares, revisa estos diseños de uñas que te ayudarán a disimular la piel seca y algunas otras imperfecciones.

Diseño de uñas con piedritas

Las uñas con diseño de piedritas ayudan a reflejar la luz y desviar la atención de la textura de la piel. Ya sea que optes por cristales pequeños sobre una base nude, detalles estratégicos que te ayuden a resaltar solo una uña, o de plano apostar por un diseño cargado de diamantes, este diseño aporta luminosidad y un aire glamuroso.

Uñas milky

El acabado lechoso no solo es uno de nuestros favoritos por su textura elegante y por ser el color indiscutible del “clean look”; al ser un color suave y casi traslúcido, ayuda a crear un efecto óptico de frescura, como si las manos estuvieran perfectamente hidratadas. Además, otra gran bondad que tiene es que sabe adaptarse a cualquier tono de piel, ayudando a que esta se vea pulcra y limpia.

Uñas con lunares

También conocidas como polka dots nails o uñas con lunares, este diseño en supertendencia también es perfecto para ayudarnos a disimular pequeñas imperfecciones de nuestra piel en las manos. Ya sea que los puntos se lleven en color blanco, negro o en diversos colores, estos generan un efecto visual que permite atraer la atención al diseño y dejar de lado la apariencia de las manos.

Diseño de uñas con micro french

Esta es la versión minimalista del clásico manicure francés; se ha convertido en la favorita de muchas gracias a que aporta sobre la piel una apariencia delicada y estilizada. La idea de este diseño es respetar el diseño de la línea blanca al borde de las uñas, pero trazada con una línea muy fina en la punta, la cual logra dar un acabado pulido y sofisticado.

Uñas amarillo mantequilla

Si bien este no es un diseño en sí, es un color que está en tendencia. Este tono suave y cremoso ayuda a iluminar la piel al instante, convirtiéndolo en la opción ideal para aquellas que buscan lucir un color alegre pero sutil en las manos, ya que suaviza el aspecto de las manos y aporta calidez sobre ellas.

Uñas dark cherry

Este también es un color en tendencia, y es el tono de la sofisticación por excelencia. Este color rojo profundo es la clave para lucir unas uñas elegantes, atemporales y, lo mejor, logra que la piel de las manos se vea uniforme; nos atreveríamos a decir que incluso nos ayuda a que se vean uno o dos tonos más claros que nuestro color original.

Ya sea que seas fanática de los colores oscuros, de las uñas minimalistas o de los estilos con brillo, estos diseños de uñas se convertirán en tus aliados (y tu mejor secreto), para lograr que tus manos se vean hidratadas y cuidadas en todo momento. Nuestro consejo es que procures aplicar cremita en ellas para que siempre se mantengan saludables y elegir el diseño que más se adapte a tu personalidad.