Eugenia Silva se suma al corte en tendencia del otoño, es ideal para mujeres de más de 45, afina y rejuvenece

Este otoño 2024, no sólo estamos viendo las hojas caer, ¡también las melenas largas! El corte de cabello más solicitado en los salones de belleza es el bob, en su versión corta y larga (lob). Ahora, Eugenia Silva se acaba de sumar a la tendencia de otoño, estrenando un long bob que, bien estilizado, afina la cara y hasta rejuvenece.

La fiesta Rabat, bajo la temática Black & White, fue organizada por la reconocida joyería de lujo Rabat. Entre los asistentes más destacados se encontraba Eugenia Silva, cuya elegancia y sofisticación la convirtieron en una de las protagonistas de la noche. Cumpliendo a rajatabla con el dress code de la ocasión, la modelo y empresaria conoció las nuevas colecciones de la marca. Departiendo con Victoria de Marichalar, Ana Boyer, Sandra Gago e Isabelle Junot.

El corte en tendencia en otoño

Si bien los glamorosos looks de Silva siempre son motivo de atención, ahora la nota estuvo en su nuevo corte de cabello: un long bob peinado con las puntas para adentro. Añadiendo un aire de glamour a su imagen.

¿Por qué el long bob es el corte más pedido? La respuesta es sencilla: es la opción perfecta para quienes no desean un cambio drástico de longitud, el lob ofrece un compromiso perfecto entre el cabello largo y corto, permitiéndoles experimentar sin perder su amada melena.

Además, este corte es más fácil de gestionar en comparación con cabellos largos, ya que reduce el tiempo de lavado y peinado. Además, es ideal para eliminar las puntas abiertas acumuladas durante el verano.

Pero, la razón por la que las mujeres de 45 están recortando su melena es porque es corte de pelo rejuvenecedor, que enmarca el rostro a la perfección, suavizando las facciones y aportando luminosidad. Su longitud media, que cae justo por debajo de la mandíbula, es ideal para quienes buscan un look moderno y fácil de mantener. Además, es un corte muy versátil que se adapta a diferentes estilos y ocasiones.

Entre un bob y un lob, el nuevo corte de Eugenia Silva la rejuvenece Getty Images

Eugenia Silva y su rejuvenecedor cambio de imagen

Eugenia Silva ha vuelto a sorprender a sus seguidores con un cambio de look. La modelo ha dejado atrás su look clásico y ha apostado por un corte bob entre bon clásico y bob largo, con suaves capas que enmarcan su rostro. Este nuevo look, combinado con un maquillaje más intenso y unos labios rojos, le otorga un aire sofisticado y lleno de personalidad.

Jesús de Paula, el estilista de cabecera de Eugenia Silva, ha revolucionado el mundo de la peluquería con su nuevo corte, el ‘Jawline bob’. Este corte, caracterizado por su precisión y sofisticación, se logra mediante una técnica que acentúa la línea de la mandíbula y aporta movimiento al cabello. El resultado es un look atemporal y favorecedor que realza la belleza natural.