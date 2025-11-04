‘French Deep’: ¿en qué consiste la nueva forma de llevar las uñas francesas?

Las uñas francesas nunca mueren, solo se transforman, y este otoño-invierno 2025 está dejando un nuevo protagonista absoluto en el manicure: el french deep, una alternativa arriesgada y sumamente maximalista de las clásicas uñas francesas a la que muchas celebridades están recurriendo para lucir unas uñas impecables y unas manos sumamente elegantes y refinadas.

No por nada nuestra it girl favorita, Kylie Jenner, las ha puesto de moda y llevado en diversas ocasiones en el año, y hoy se posicionan como la opción segura para lucir sin importar la ocasión.

¿Qué son las uñas francesas deep french?

El manicure french deep consiste en llevar la punta francesa de manera sumamente profunda y extendida, ocupando casi la mitad de la uña. Su inspiración nace de las clásicas uñas francesas de los años 90, las cuales se caracterizaban por ser extralargas y cuadradas. En su versión renovada, su forma favorita son las uñas almendra o stilleto, y contrario a tendencias como el micro french, este estilo deja de lado las líneas finas y sutiles para darle protagonismo a una franja grande y visible que se ha percibida incluso a larga distancia.

Este manicure no solo estiliza la mano, sino que también genera un efecto visual de una uña mucho más alargada y afilada, logrando que las manos se vean refinadas y elegantes.

¿Qué caracteriza a las french deep?

Uno de sus principales rasgos característicos y que las diferencia de otros estilos de francés es su longitud. Estas suelen ser uñas extremadamente largas, llegando incluso a los tamaños XXL. Suelen llevar una forma muy puntiaguda, casi esqueleto, o en su versión un poco más soft, apostar por las uñas almendra. Su punta ocupa un área amplia; es por ello que recibe su nombre y, contrario a lo que nos ofrecen las clásicas francesas, esta versión no se limita únicamente al uso del blanco en el borde libre de la uña, pues apuesta por incluir colores, texturas metalizadas, glitter o incluso aplicaciones como estampados.

¿Por qué se volvió tendencia y cómo llevarlo?

El french deep, de acuerdo con algunos expertos, conecta con el regreso del maximalismo y la estética del main character, el cual viene tomando fuerza desde hace un año. Sí, la mayoría de nosotros apostamos por diseños discretos, ligeros, femeninos y delicados; sin embargo, lo de hoy es apostar por diseños que se noten, uñas que cuenten algo y que sean un accesorio más a nuestro atuendo. Las uñas francesas profundas ofrecen eso, y esa es una de las razones por las cuales muchas mujeres están apostando por llevarlas.

Otra razón es por la influencia directa de celebridades como Kylie Jenner, quien en más de una ocasión ha recurrido a este diseño de uñas, posicionándolas como una tendencia.

Lograrlas es tarea sencilla; bastará con que le digas a tu manicurista que quieres unas uñas con un francés profundo y llevarle alguna foto de referencia. Estas pueden realizarse sobre uñas acrílicas o uñas de gel.

Las uñas francesas no paran de sorprendernos por su capacidad de reinvención. Aunque las french deep puedan ser ‘demasiado’ para algunas, no podemos negar que son una tendencia que se ve elegante.