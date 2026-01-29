Hailey Bieber confirma que el corte bob es el estilo en tendencia: 5 cortes de pelo para estilizar el rostro

Si hay una celebridad con el poder de confirmar lo que será tendencia en cualquier ámbito de moda y belleza, esa es Hailey Bieber. Y es que en su más reciente publicación de Instagram dejó claro que el corte bob será uno de los estilos capilares favoritos del año.

La empresaria, modelo e influencer compartió una serie de fotografías en las que no solo su look llamó la atención: un pantalón de vestir color negro con piernas anchas y un top de corte ombliguero a juego con textura de encaje y transparencias, sino también su perfecto corte lob.

Recordemos que, antes de que finalizara el 2025, la it girl del momento ya nos adelantaba que este corte de pelo, así como todas sus variantes, se convertirían en la sensación del año, pues no solo son estilos en los que podemos encontrar grandes aliados rejuvenecedores, sino que también son la mejor arma para apostar por una apariencia relajada y fresca. Si estabas buscando opciones para visitar a tu estilista de confianza, no dejes de probar estos cortes de pelo para estilizar el rostro que confirman que el corte bob es el estilo en tendencia.

Corte lob degrafilado

Sin lugar a dudas, este corte es el protagonista del momento. No solo se lo hemos visto a Hailey Bieber, sino que otras celebridades como Emma Stone se han sumado a sus encantos. Este corte se caracteriza por llegar a la altura de los hombros o la clavícula, apostando por lucir unas puntas degrafiladas de forma discreta y sutil, pues su objetivo no es generar volumen, sino movimiento. Gracias a esta técnica, el cuello luce más estilizado y el rostro muy estilizado.

Corte bob con capas largas

Este estilo es muy similar a la propuesta anterior, solo que en lugar de apostar por la técnica de degrafilado, recurre a las capas largas, marcadas principalmente en la zona de las puntas, para darle cuerpo y movimiento al pelo sin generar volumen. Este corte respeta la longitud de la estructura clásica, la cual suele llegar a la altura de la mandíbula, por lo que se convertirá en tu mejor amigo cuando busques enmarcar el rostro.

Bob francés

La inspiración de este corte viene de la estética parisina, así que se caracteriza por ser un poco más corto que el bob tradicional; sin embargo, este corte de pelo también apuesta por la naturalidad, por lo que incluirá en su estructura puntas ligeramente elevadas y con movimiento. Gracias a su estructura, el french bob es un gran aliado para suavizar las facciones, especialmente si se apuesta por él con flequillo.

Bob asimétrico

Si estás buscando una opción más creativa y atrevida, el asimétrico se convertirá en tu mejor aliado. Este corte apuesta por lucir una estructura similar a la del clásico bob, pero con la parte frontal ligeramente más larga en comparación con la zona de la nuca. Este corte, gracias a su estructura, es un gran aliado para estilizar el cuello, lo que ayudará a proyectar una mejor postura, así como una imagen más estilizada.

Corte bixie

El bixie es una mezcla entre dos grandes estilos: el bob y el pixie. Su estructura combina lo mejor de ambos cortes, logrando un corte que sí es arriesgado, pero un total acierto para aquellas que buscan un estilo reflectante, audaz y elegante. Este está recomendado para mujeres con melenas onduladas o con movimiento, así como para aquellas que son amantes de los estilos extracortos.

Hailey Bieber confirmó una vez más que los cortes de pelo en tendencia a lo largo de este año serán aquellos que tengan como base el corte bob. Si estabas buscando ideas para tu próximo cambio de imagen, no dudes en considerar estas cinco propuestas.