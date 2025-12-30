¡Hola, look nuevo! 5 tintes de pelo que rejuvenecen y te harán lucir una melena elegante el 31 de diciembre

El 31 de diciembre no solo marca el cierre de un ciclo; es también el pretexto y excusa perfectos para apostar por un cambio de imagen que nos haga sentir renovadas, seguras y frescas de cara al año nuevo. Y en un mundo en el que muchas buscan un corte de pelo para realizar un cambio en su imagen, también existimos aquellas que apostamos por transformar por completo nuestro rostro cambiando el color de la melena.

Elegir el tinte de pelo adecuado puede ser el secreto para ayudarnos a suavizar nuestras facciones, aportar luz sobre la piel ¡y restar años de forma casi inmediata! Si tú, como nosotras, estás buscando ideas para despedir el año con una melena elegante y muy favorecedora, estos son los colores de pelo que se perfilan como las apuestas más favorecedoras del 2026 y no puedes iniciar el año sin llevarlos en tu propio pelo.

Castaño chocolate

Este color de pelo sigue siendo uno de los tonos más elegantes y rejuvenecedores. A diferencia de los tonos planos, esta versión apuesta por incorporar matices cálidos y ligeros reflejos que aporten profundidad en movimiento a nuestro pelo.

Esta coloración es ideal para ayudar a iluminar el rostro, suavizar nuestros rasgos y darle una apariencia saludable a toda la melena. Recuerda que este año los colores puros no estarán de moda, así que integra en tu tinte chocolate algunas mechas de otro color.

Rubio beige

Los rubios extremadamente fríos han quedado atrás para darle paso a tonos más naturales y con un toque de calidez sin llegar a tonos amarillos. El rubio beige combina a la perfección matices dorados y arena que evitan que la piel se vea apagada y el pelo extremadamente rubio Gracias a los subtonos con los que cuenta, es un gran aliado para rejuvenecer porque ayuda a reflejar la luz de forma natural y esto a su vez genera un efecto visual para suavizar líneas de expresión.

Este color beige arena es sumamente elegante y fácil de combinar con alguna otra coloración, así que puedes llevarlo sobre bases oscuras, claras o mechas como babylights o balayage.

Cobrizo miel

Este tinte de pelo es un gran aliado para darle vida a nuestro rostro de forma natural. Su fórmula combina tonos dorados y anaranjados, así que no llega a ser un tono extremadamente claro ni tampoco extremadamente rojo de apariencia “artificial”.

Espresso Martini

Los tintes oscuros no tienen por qué endurecer nuestras facciones y este tono es el ejemplo más favorecedor de ello. El expreso busca combinarse con reflejos cálidos muy sutiles con los que aporte brillo y movimiento a la melena. Si eres de las que aman los tonos oscuros pero quieren evitar el negro sólido, este tinte es la opción que estás buscando.

Dark Cherry

El rojo cereza oscuro se posiciona como uno de los favoritos de fin de año y de los primeros días del 2026. Este color le da la espalda por completo a los rojos claros que habían estado en tendencia hace unos años para apostar por un color elegante y sofisticado que le vaya bien a cualquier melena, tipo y textura de piel. Si buscas un cambio que sea visible pero no extremadamente pigmentado, este tono es el ideal para tu pelo.

Apostar por un look nuevo es una de las decisiones más simbólicas para despedir el año y dar la bienvenida a uno nuevo con una versión mejorada de nuestra apariencia física. Estos tintes de pelo no solo van a estar en tendencia a principios de año, sino que son grandes aliados para ayudarnos a resaltar la belleza natural de nuestras facciones, rejuvenecer y elevar cualquier look que vayamos a utilizar en nuestra noche del 31 de diciembre.

Si aún estabas indecisa sobre elegir un nuevo color de pelo, esta es tu señal para salir corriendo al salón de belleza.