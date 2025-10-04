Suscríbete
Belleza

Kate Moss apuesta por el diseño de uñas más rejuvenecedor y favorecedor para manos maduras

La modelo británica conquistó durante un evento con un esmalte clásico que es capaz de estilizar las manos.

October 04, 2025 • 
Lily Carmona
Kate Moss apuesta por el diseño de uñas más rejuvenecedor y favorecedor para manos maduras.png

Kate Moss lleva las uñas rojas frambuesa que rejuvenecen las manos.

Getty Images

Kate Moss sigue demostrando por qué es el ícono de belleza que conquista al mundo. Durante su aparición en Saint Laurent Womenswear Spring/Summer 2026 dentro de la Semana de la Moda de París, la supermodelo sorprendió con un look sobrio y elegante, que como siempre se robó los reflectores; sin embargo, a lo que también llamó la atención fueron sus uñas, pues apostó por un color clásico pero muy elegante: las uñas rojas frambuesa.

Un tono intenso que resaltó la feminidad y sofisticación de sus manos y la opción ideal para aquellas que buscan rejuvenecer y estilizar sus manos maduras.

El poder de las uñas frambuesa

El frambuesa es un color que se sitúa entre el rojo y el rosa, aportando la calidez y elegancia del primero con el toque fresco y luminoso del segundo. Para las manos maduras, este matiz tiene un efecto rejuvenecedor, pues suaviza las líneas finas y hace que la piel se vea más uniforme. Además, su versatilidad lo convierte en un tono perfecto tanto para el día como para la noche.

Un color clásico que nunca pasa de moda

A diferencia de las tendencias más arriesgadas en nail art, Kate Moss apostó por una manicura sencilla, pulida y discreta, con uñas cortas bien definidas (las cuales están en supertendencia), y sin ningún tipo de decoración extra. Siendo el color aplicado de manera uniforme sobre las uñas, el único protagonista.

Saint Laurent: Photocall - Paris Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2026

Kate Moss en Saint Laurent Womenswear Spring/Summer 2026.

Dominique Charriau/WireImage

Este estilo minimalista es uno de los más favorecedores, ya que estiliza los dedos y transmite sobriedad sin dejar de ser moderno. Al ser un color que combina con cualquier look, desde un vestido de cóctel hasta un atuendo más casual, las uñas frambuesa se consolidan como el básico infalible para cualquier ocasión.

Cómo llevar el esmalte frambuesa a tu favor

Si buscas un resultado similar al de Kate Moss, lo ideal es elegir un acabado brillante que aporte luminosidad a tus manos. Para dar un efecto más pulido, la recomendación es aplicar una base fortalecedora antes de aplicar el esmalte y, sobre él, un top coat que prolongue la duración del color. También puedes combinar este tono con detalles o diseños como el micro french para una apariencia más sofisticada y fresca.

Con su manicure de uñas rojas frambuesa, Kate Moss vuelve a confirmar que la elegancia está en los detalles sutiles como un buen esmaltado de uñas. Este tono clásico y favorecedor no solo estiliza, sino que también aporta un aire juvenil perfecto para quienes buscan un diseño sofisticado sin caer en excesos. Una vez más, la modelo británica marca la pauta recordando que la belleza también se lleva en las manos.

esmalte de uñas Kate Moss
Lily Carmona
