Kylie Jenner se declara fan de las uñas cromadas y estos son 5 diseños de uñas en los que puedes llevarlas

Si hablamos de tendencias en uñas, Kylie Jenner siempre marca referencia. Esta vez la empresaria sorprendió al mostrar su nuevo set de uñas que viene de la mano con su nueva colaboración con la diseñadora Grace Ling, demostrando el estilo futurista de esta en sus manos. Es por ello que hoy nos reunimos a seleccionar los 5 diseños de uñas cromadas que van desde el efecto perla hasta las múltiples posibilidades que este acabado ofrece para quienes buscan unas manos brillantes pero menos llamativas que las de Kylie.

Sobre base nude

Un look delicado y femenino que aporta el famoso efecto “polvo de hada”. Este diseño refleja la luz de manera sutil, ideal para quienes buscan un resultado sofisticado y discreto sin perder la naturalidad de las manos. Son perfectas para el día a día o para llevarlas a eventos especiales como una cena formal, por lo que lucirás unas manos muy elegantes.

Francés con relieve cromado

Si lo tuyo es ser fan del nail art y el francés, este diseño te va a encantar porque combina la clásica punta francesa, pero con una reinvención: relieve en color oro. La idea de estas uñas es dibujar sobre el borde de nuestra uña una línea imperfecta con un toque de relieve, sobre la cual aplicaremos el efecto espejo para lucir un diseño moderno, creativo, pero muy femenino y delicado.

Diseño floral cromado

Si lo tuyo no es lo futurista, pero sí lo brilloso y elegante, esta idea te va a fascinar. Consiste en lucir sobre las uñas pequeños detalles florales: hojas, pétalos, flores, ramas… y aplicarle el famoso efecto espejo dorado. Este diseño gritará elegancia a kilómetros de distancia y es el favorito de las chicas que aman lo romántico, delicado y muy femenino.

Uñas francesas con efecto perla

El manicure favorito de las chicas se transforma gracias al efecto cromado. La idea es que sobre tu diseño de uñas francesas apliques una capa de efecto para lucir un brillo elegante sobre tus manos; la apariencia de estas uñas no solo es sofisticada, sino también una idea para aquellas que aman los diseños minimalistas y pulcros.

Uñas cortas milky white.

Si no eres tan fanática de los diseños de uñas largas, entonces debes apostar por este diseño con efecto cromado que también se adapta a la perfección a las uñas cortas. Sobre una base blanca lechosa, este acabado aporta frescura y luminosidad, logrando que nuestras manos se vean elegantes y lujosas sin necesidad de recurrir a diseños muy elaborados.

Las uñas cromadas son el nuevo must que debes lucir en tu próximo manicure. Estos diseños de uñas son la alternativa perfecta para apostar por unas manos con efecto cromo, pero en varias alternativas para que presumas, al igual que Kylie Jenner, tu próximo nail art. ¿Lista para lucir un manicure a lo it-girl?