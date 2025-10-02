Las uñas cortas dominan la temporada y estos tonos oscuros serán tus aliados para Halloween

El otoño ya trajo consigo no solo cambios en la moda y la belleza, sino también la inspiración perfecta para quienes aman Halloween y, si hablamos de diseños de uñas, este 2025 la tendencia es clara: las uñas cortas. Y es que no son solo las favoritas por su comodidad y practicidad, sino también porque se adaptan a colores que, para aquellas que desean unirse a la celebración, pero no son tan fanáticas de los diseños de uñas con nail art, llegan como anillo al dedo debido a la infinidad de colores que se pueden usar sobre ellas.

Desde los tonos oscuros más misteriosos hasta los más elegantes, estos son los colores que combinan con el espíritu “spooky” que no pueden faltar en tus uñas este octubre.

Uñas negras clásicas

El negro es el tono insignia de Halloween y, en uñas cortas, se convierte en sinónimo de sofisticación. Su acabado brillante aporta carácter y resalta las manos, además de combinar con cualquier look. Perfecto para quienes buscan un estilo fuerte y minimalista al mismo tiempo.

Uñas borgoña

El borgoña es otro de los favoritos de la temporada. Este tono vino oscuro añade un aire sensual y elegante, ideal para quienes quieren un manicure oscuro pero no tan radical como el negro. Además, combina perfecto con accesorios que ayudan a resaltar la elegancia en tus manos, potenciando la sofisticación.

Uñas verde esmeralda

El verde oscuro nos remite a los bosques encantados y a los misterios de la naturaleza, un color súper ad hoc a la temporada. Este es un tono diferente, llamativo y perfecto para quienes buscan salir de lo clásico sin dejar de lado el aire elegante. Este puede llevarse en forma uniforme sobre todas las uñas, o jugar con él en un diseño creativo pero discreto.

Uñas azul profundo

El azul casi negro es una opción moderna que aporta frescura y elegancia a las manos. Su versatilidad lo convierte en un gran aliado para atuendos formales y casuales, así que es el compañero perfecto para cualquier ocasión. Sobre unas cortas, las uñas azules se ven pulidas y refinadas.

Uñas moradas

El morado intenso es el tono perfecto para quienes buscan un manicure que evoque magia, misterio y feminidad. Es, además, uno de los colores más relacionados con el misticismo, lo que lo convierte en el must de la temporada de Halloween.

Las uñas cortas son las reinas del mes y, por supuesto, del Halloween, la excusa ideal para apostar por ellas en colores oscuros que combinen misterio y sofisticación. Negro, borgoña, verde, morado o azul; cualquiera de estos tonos será tu aliado para un manicure elegante y tenebroso.