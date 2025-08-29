Laura Dern luce el corte de pelo boho con fleco que necesitas para disimular arrugas a los 58

Dueña de una elegancia natural, Laura Dern ha demostrado en infinidad de ocasiones que el estilo no comprende conceptos como la edad. En su más reciente aparición en la 82.ª edición del Festival de Cine de Venecia, la actriz sorprendió con un corte de pelo de inspiración boho que complementó de forma impecable con un fleco. Este look, sumado a su atuendo conformado por una blusa blanca y una falda larga en color blanco y estampado azul cielo de la firma Emilia Wickstead, no hizo más que resaltar su belleza e inspirarnos por apostar por este estilo de pelo en el otoño.

El corte boho con un toque de shaggy

El estilo boho es conocido por llevar ondas suaves y apostar por un acabado natural; este 2025, este estilo de corte ha sido la sensación de quienes buscan una melena relajada pero elegante. Un corte de pelo que nos puede ayudar a lograr esta apariencia es el corte shaggy, el cual, mientras se lleve con capas estratégicas, aporta a la melena un toque de volumen, pero sin comprometer la sofisticación de nuestra imagen.

El resultado, al igual que el de Laura, es un peinado desenfadado, pero pulido, perfecto para mujeres que desean proyectar modernidad en su apariencia sin la necesidad de renunciar a la elegancia.

Laura Dern en el Hotel Excelsior durante la 82nd Venice International Film Festival. Victor Boyko/Getty Images

El poder del fleco

El fleco ligeramente degrafilado y en su versión cortina corta puede transformarse en el protagonista de tu look. La razón por la que queda bien con el corte shaggy y especialmente con el estilo boho es porque es un elemento que nos aporta movimiento y frescura, ayudándonos a crear la ilusión visual de rejuvenecimiento sin la necesidad de recurrir a grandes cambios. Además, enmarca el rostro creando un efecto sobre las facciones que ayuda a suavizarlas, y una de las grandes razones por las cuales es el favorito de muchas es que ayuda a disimular las líneas de expresión, principalmente de la frente, aunque también puede obrar magia sobre las arruguitas que se nos han marcado alrededor de los ojos.

En el caso de Laura, el fleco se integra de forma natural con las capas que conforman su corte, logrando un acabado bohemio y romántico que favorece a cualquier edad.

Un corte versátil que le va bien a todas

Otra cosa que hace altamente atractivo a este corte, definitivamente, es su versatilidad, pues es capaz de adaptarse a cualquier tipo de pelo. Por ejemplo, sobre pelo liso añade cuerpo y volumen; en melenas onduladas logra realzar la textura natural y apostar de forma infalible por el tan preciado look boho; y en el pelo rizado logra aportar un efecto juvenil. Además, es un corte de fácil mantenimiento, porque esa apariencia messy que lo caracteriza nos permite llevarlo impecable sin la necesidad de acudir de forma tan constante a retocarlo.

No es ninguna casualidad que el corte boho con fleco esté presente en las celebridades, pues es una tendencia que, al parecer, seguirá dominando hasta el otoño. Con este corte de pelo, Laura Dern nos confirma que es posible reinventarnos a cualquier edad y apostar por looks en tendencia que nos ayudarán a resaltar nuestra personalidad y belleza natural.