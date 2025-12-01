¡Lista para Navidad! 5 peinados elegantes y sencillos que te harán triunfar en tu cena navideña

La temporada navideña ya está aquí, y con ella, las cenas familiares, reuniones especiales y eventos donde queremos vernos impecables sin complicarnos demasiado. La buena noticia es que no necesitamos pasar horas frente al espejo ni tener conocimiento experto para conseguir un peinado elegante. Existen opciones rápidas, favorecedoras y llenas de ese toque festivo que todas buscamos para diciembre.

Aquí te presentamos cinco peinados elegantes que combinan sencillez y glamour, ideales para complementar cualquier look y outfit navideño. Lo mejor: puedes hacerlos tú misma en cuestión de minutos.

Chongo bajo pulido

El recogido bajo siempre será un clásico al cual recurrir cuando buscamos un peinado refinado y que nos haga lucir elegantes.

Su realización es sencilla, pues basta con peinar todo el pelo y anudarlo en un moño a la altura de la nuca; sin embargo, para hacerlo más sofisticado, puedes apostar por alaciar todo tu pelo y peinar la parte superior con una raya en medio o lateral; esto dará un toque sofisticado al peinado.

Ondas suaves estilo old Hollywood

Si prefieres llevar el pelo suelto, las ondas amplias con acabado glam son una opción infalible. Este estilo aporta volumen, movimiento y un toque sensual sin perder elegancia.

Para lograrlo, utiliza una trenza grande que te ayude a marcar ondas grandes, las cuales peinarás con un cepillo ancho para suavizarlas. Este estilo es perfecto para aquellas que apostarán por un atuendo navideño con vestidos strapless o escotes minimalistas.

Media coleta alta

La media coleta vuelve esta Navidad, pero con un giro más sofisticado: volumen en la coronilla y mechones frontales sueltos para enmarcar el rostro.

Este peinado estiliza, alarga visualmente el cuello y combina perfecto con suéteres elegantes, vestidos o conjuntos en textura terciopelo.

Además, es uno de los más fáciles de recrear y funciona bien tanto en pelo lacio como ondulado y melenas largas o cortas.

Trenza relajada

Para un look romántico y navideño, las trenzas son la mejor compañía. Ya sea que apuestes por una trenza lateral, una francesa o estilo dragón, las trenzas sueltas ayudan a mantener el estilo natural y moderno.

Son la opción ideal para acompañar con pequeños accesorios brillantes como perlas, estrellas o flores, que le darán un toque festivo a tu apariencia sin perder la elegancia y la sofisticación. Son perfectas para escenas familiares o eventos donde quieres verte arreglada, pero sin un peinado demasiado estructurado.

Ondas blowout

Si quieres un look con movimiento, brillo y ese efecto “recién salida del salón”, el blowout es perfecto para tu cena navideña. Este estilo se centra en lograr ondas grandes y elevadas, con puntas redondeadas y mucho volumen en la zona superior. Para realizarlo solo necesitas un cepillo redondo grande y una secadora para moldear mechones amplios hacia afuera. El resultado es un peinado sofisticado y muy elegante, ideal para acompañar vestidos satinados, conjuntos elegantes o cualquier outfit festivo.

La magia de la Navidad también está en los pequeños detalles y un buen peinado puede transformar por completo tu look sin esfuerzo. Ya sea que prefieras un recogido clásico, ondas románticas o algo relajado, estos cinco peinados elegantes son la combinación perfecta entre elegancia y sencillez, con los que llegarás a tu cena navideña, radiante y lista para brillar.