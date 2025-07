Los 5 cortes de pelo corto que rejuvenecen sin cirugía

Un corte de pelo puede marcar una gran diferencia al momento de realizarte un cambio de look. Para muchos expertos, los cortes de pelo en su versión short son capaces de restarte años, afinar tus facciones, resaltar los puntos altos de tu rostro y brindarte una imagen más fresca e incluso en tendencia.

Para lograr un look rejuvenecedor no es necesario entrar a quirófano, lo que necesitas es una cita en el salón de belleza y estos cortes de pelo que te harán sentir renovada.

Pixie con textura

El pixie es un corte clásico que ha evolucionado para volverse versátil y moderno. Muchas mujeres apuestan por él al momento de buscar un cambio extremo sin perder el estilo y la elegancia. En sus versiones más renovadas, el pixi incorpora capas suaves en la parte superior buscando dar textura al pelo, además incluye flecos degrafilados que permiten enmarcar el rostro. Estas modificaciones logran hacer del pixie un corte juvenil que acorta visualmente el rostro, resalta la mirada y aporta mucho porte al llevarlo. Al ser un corte estilo short, el pixie además es el ideal para alargar el cuello y dar la apariencia de un rostro delicado.

Bob francés

Este corte llega exactamente a la altura de la mandíbula y suele apostar por incluir un poco de ondas suaves que además de textura aportan volumen al pelo. Este estilo de bob tiene una característica especial: ayuda a afinar el contorno del rostro. Por su estructura, que da un aire parisino a quien lo lleva, también permite alargar visualmente el cuello aportando y transmitiendo mucha sofisticación. Este corte de pelo es un básico para aquellas que buscan un corte rejuvenecedor. Llevarlo además es sencillo, pues no requiere de mucho mantenimiento al estilizarlo.

El bob francés invertido es otra opción para quienes buscan rejuvenecer su rostro. Valentina Frugiuele/Getty Images

Clavicut degrafilado

Si lo tuyo no son los cambios drásticos o no te sientes lista para un corte ultra short, el clavicut es el corte para ti. Este corte mantiene al pelo entre los hombros y la clavícula, la altura perfecta para enmarcar el rostro, lucir nuestro cuello y no sacrificar la longitud. El objetivo de llevarlo degrafilado es darle movimiento, el cabello en corte recto puede favorecer la apariencia de envejecimiento, especialmente si se descuida su estilización. El efecto de entresacado será tu mejor aliado para lucir un look fresco y con el volumen adecuado. Otra de sus grandes ventajas es que ¡le va a cualquier tipo de rostro!

Microbob con fleco

Este es un corte por encima de la mandíbula que, generalmente, se lleva recto o con una ligera curva hacia adentro de las mejillas. Llevarlo con un flequillo aportará sobre tu rostro un efecto visual que logra acortar la frente suavizando tus rasgos y aportando un toque retro a tu look. A pesar de que es un corte que podría verse vintage, también resulta un estilo moderno cuando se lleva con un poco de volumen en las puntas. Es perfecto para los rostros alargados o aquellos que tiene las facciones muy marcadas.

Shaggy corto

El corte shaggy es un corte en capas con acabado despeinado, entre más messy luzca, mucho mejor. La idea de este estilo es acompañar a los estilos relajados, es un corte que aporta mucho volumen ayudando a restarle dureza al rostro, por lo que es el mejor aliado al momento de elegir un corte rejuvenecedor. Si lo tuyo no son los cortes short, no te preocupes, pues este corte puede adaptarse a cualquier longitud y tipo de pelo.

No es necesario recurrir a procedimientos estéticos para sentirnos jóvenes o renovadas. En muchas ocasiones, el cambio está en un buen corte de pelo y una visita al salón de belleza.