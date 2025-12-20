Activa la prosperidad en tu hogar: 5 rituales con lentejas y canela para atraer el dinero en Año Nuevo

Con el cierre de año a unas semanas de distancia, muchas ya estamos comenzando a enlistar propósitos para el Año Nuevo y uno de ellos es, sin duda alguna, ser más prósperas y lograr una estabilidad económica.

Los rituales de Año Nuevo son esos actos simbólicos que nos ayudan a enfocar nuestra mente y energía para que muchos de nuestros propósitos puedan alinearse y cumplirse.

Por fortuna, existen elementos que, desde hace siglos, han estado asociados con la magia de la abundancia y con los que podemos activar en nuestro hogar toda la energía de la prosperidad.

Si este 2026 deseas vivir con tranquilidad financiera, no olvides poner en práctica estos sencillos pero poderosos rituales con lentejas y canela, tus grandes aliados para cerrar un ciclo desde la gratitud y comenzar otro con esperanza.

Ritual de las lentejas en la entrada

En un recipiente pequeño, coloca un puñito de lentejas crudas y colócalo cerca de la entrada principal de tu hogar la noche del 31 de diciembre. Esto simboliza la apertura a nuevas oportunidades económicas y al flujo de bienestar constante a lo largo del año. Mientras colocas las lentejas, visualiza la vida que planeas vivir y agradece por ello. A la mañana siguiente guarda estas lentejas en un saquito rojo, o empléalas en un alimento.

Ritual de soplar canela

Justo después de la medianoche, coloca un poco de canela en polvo en la palma de tu mano. Esta la vas a soplar hacia el interior de tu hogar; mientras lo haces, piensa en todo aquello que deseas desbloquear en el año o aquellas metas económicas que quieres alcanzar. Cuando la canela se haya terminado, agradece al universo por eso que ya tienes.

La canela y las lentejas son elementos muy poderosos para atraer el dinero y la prosperidad. Pexels

Ritual de la bolsita de la prosperidad

Para este ritual necesitarás un saquito pequeño, de preferencia en color rojo. Dentro de él vas a colocar un puñito de lentejas y unas ramitas de canela. Este costalito te acompañará a lo largo del año, así que llévalo siempre contigo en el interior de tu cartera, monedero o bolso. Puedes ingresarlo la noche del 31 o la mañana del 1 de enero, agradeciendo por la prosperidad económica que ya tienes (recuerda que siempre se debe intencionar en presente).

Ritual de lluvia de lentejas

Este ritual debe realizarse de forma puntual el 31 de diciembre a las 12:00, es decir, en el momento en el que inicia enero. Ten listo un puñado de lentejas listo para lanzar hacia arriba en cuanto el reloj marque medianoche; mientras las legumbres caen, tu misión será atrapar tantas como te sea posible; esto simboliza las bendiciones económicas que estás recibiendo.

Júntalas en una bolsita y puedes llevarlas contigo en un costalito de la abundancia o comerlas en un platillo.

Ritual de manifestación con canela y lentejas

Antes de irte a dormir o de que termine la noche del 31 de diciembre, en una hoja de papel vas a anotar todos los deseos que tengas y estén relacionados con la estabilidad financiera, trabajos o nuevos proyectos.

Este papel lo vas a colocar debajo de un plato de cerámica blanco y nuevo. Encima del plato va a agregar un puñito de lentejas, unas ramas de canela y un poco de canela en polvo. Este ritual funcionará como carta de intención al universo.

Estos rituales con lentejas y canela son sumamente poderosos; realizarlos con mucha fe y la energía de la abundancia presente. Recuerda que la magia también necesita del trabajo personal para que surta efecto, así que mucho tendrá que ver tu actitud y acciones para que la prosperidad y la estabilidad económica fluyan hacia ti.