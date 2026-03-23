Los 8 mejores perfumes para mujeres mayores de 40 que están dando de qué hablar esta primavera

Hay algo muy especial en cambiar de perfume cuando llega la primavera, el clima se vuelve más ligero, los días más largos y, casi sin darnos cuenta, también buscamos aromas más frescos, elegantes y que se sientan como una nueva etapa.

Después de los 40, el perfume deja de ser solo un detalle y se convierte en una extensión de tu personalidad, ya no eliges por tendencia, eliges por cómo te hace sentir.Aquí te dejo 8 tipos de fragancias que están marcando la temporada y que definitivamente vale la pena probar.

Perfumes con aromas florales que se sienten sofisticados

1. Magnolia suave

Un aroma delicado, femenino y muy luminoso, perfecto si buscas algo clásico pero con un giro moderno.

2. Rosa con fondo empolvado

Elegante y atemporal,este tipo de fragancia proyecta seguridad sin ser abrumadora.

3. Flores blancas con toques cremosos

Jazmín, gardenia o nardos con un acabado suave, ideal para días especiales o para sentirte más arreglada sin esfuerzo.

4. Lavanda con matices dulces

Una mezcla interesante entre frescura y calidez, funciona muy bien para el día a día.

Estos son los mejores para hacer que el perfume dure todo el día Getty Images

Perfumes con notas frescas que rejuvenecen y elevan tu estilo

5. Cítricos suaves con almizcle

Limpios, ligeros y muy elegantes, perfectos si te gustan los aromas que se sienten “recién salida de la ducha”.

6. Frutas ligeras con flores

Toques de pera, frutos rojos o durazno combinados con flores. Dan un aire juvenil, pero bien equilibrado.

7. Neroli con notas verdes

Refrescante, chic y muy primaveral, es ideal para quienes aman lo natural y sofisticado.

8. Flores intensas con fondo cálido

Para las que quieren dejar huella, los aromas más profundos, pero bien balanceados para no sentirse pesados.

¿Qué aromas favorecen más después de los 40?

Esta primavera, la tendencia es clara con fragancias que combinan frescura con profundidad. Es decir, aromas que no son ni demasiado dulces ni demasiado intensos, sino equilibrados. Los expertos coinciden en que los perfumes florales, cítricos y un fondo cálido son los más favorecedores porque aportan elegancia sin esfuerzo.

