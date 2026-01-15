Suscríbete
Belleza

Manicure 2026: 5 estilos atemporales que rejuvenecen las manos a cualquier edad

Estilos clásicos, toques modernos y colores estratégicos son la fórmula perfecta para mantener las manos jóvenes, cuidadas y llenas de estilo.

Enero 15, 2026 • 
Melisa Velázquez
Uñas clásicas y atemporales que estilizan y rejuvenecen las manos con naturalidad este 2026

Instagram/@love__the_nails

En 2026, los diseños de uñas clásicos y atemporales se llevan todos los reflectores, pues además de que nunca pasan de moda, son la manera perfecta de rejuvenecer y estilizar las manos con elegancia.

Los estilos atemporales se caracterizan por sus estilos clásicos en tonos nude y neutros que se reinventan con detalles y acabados modernos para crear looks contemporáneos llenos de estilo y sofisticación.

Uñas clásicas y atemporales que estilizan y rejuvenecen las manos con naturalidad este 2026

Estas propuestas no solo embellecen las manos con elegancia y estilo, también se adaptan a cualquier edad y combinan con cualquier look, pues tendencia tras tendencia, siempre se encuentran entre las favoritas.

Nude sofisticado

Los tonos suaves, como el beige, rosa empolvado o pasteles, siguen siendo un básico en cualquier manicure, pues no solo estilizan las manos y aportan una apariencia limpia y pulida, también se adaptan a acabados sutiles que aportan brillo y realzan la belleza de cualquier look.

Francesa reinventada

El clásico diseño francés se adapta para el 2026 con líneas más delgadas, muchas veces elaboradas con colores más modernos y acabados degradé, logrando un efecto elegante y juvenil, pero sobre todo, moderno y contemporáneo.

Uñas perladas

Se caracterizan por sus tonos generalmente suaves y neutros, pero con un brillo sutil que se consigue con efectos glaseados para darle esa apariencia perlada y luminosa para que las manos se vean más frescas y cuidadas, ideal para quienes buscan sofisticación sin exagerar.

Tonos joya

Si buscas un diseño más llamativo, pero sin perder la elegancia, puedes recurrir a estos tonos intensos y profundos como el esmeralda, zafiro o rubí aportan sofisticación y contraste que rejuvenece la piel al resaltar la luminosidad natural de las manos.

Minimalismo geométrico

Líneas, puntos o formas geométricas en tonalidades neutras o metálicas crean un estilo moderno y elegante, perfecto para quienes quieren un manicure con personalidad y sin perder naturalidad.

Las uñas clásicas y atemporales demuestran que un manicure elegante no necesita excesos, sino la elección correcta de color y un acabado impecable que refleje seguridad y estilo.

uñas
Melisa Velázquez
