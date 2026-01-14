Uñas elegantes y sofisticadas: 6 tonos oscuros que conquistan en 2026 para un manicure de impacto

Las tendencias de 2026 se inclinan por uñas minimalistas en tonos nude y neutros que aportan sofisticación y elegancia, pero los colores oscuros también cobran fuerza, posicionándose como la alternativa ideal para lograr looks contemporáneos, refinados y con mayor carácter.

Lejos de ser sobrios o demasiado clásicos, los esmaltes profundos se reinventan con matices intensos, acabados pulidos y un aire contemporáneo que transforma cualquier look en una declaración de estilo.

Uñas en tonos oscuros que son tendencia en 2026 para un manicure elegante y sofisticado

Estos tonos que se han convertido en clásicos atemporales, se consolidan como la opción ideal para lograr un manicure impactante y lujoso, que además estiliza las manos con elegancia y con un efecto antiedad.

Borgoña profundo

Este tono encabeza la lista de los tonos oscuros más populares, pues se caracterizan por ser elegantes, femeninos y versátiles, ideales para cualquier ocasión, pues por naturaleza son elegantes y sofisticadas.

Azul noche

Este tono se reafirma como un clásico renovado que destaca en invierno por su profundidad y sofisticación; sin embargo, para este 2026 son ideales para aportar elegancia a mujeres de todas las edades.

Marrón chocolate

El marrón chocolate se mantiene en 2026 como un básico que aporta elegancia y versatilidad a las uñas, ideal tanto para manicures discretos como para propuestas más modernas y contemporáneas.

Berenjena

El berenjena destaca en 2026 como un tono oscuro elegante y versátil que aporta profundidad y eleva incluso las manicuras más sencillas, especialmente en acabados brillantes o perlados.

Verde esmeralda

Este tono se impone en 2026 como un tono sofisticado y vibrante que aporta un efecto joya a las uñas, elevando cualquier diseño con elegancia y un toque de modernidad que no pasa desapercibido y es ideal tanto para día como de noche.

Gris

Este tono se posiciona como uno de los tonos estrella del año por su versatilidad y capacidad para crear diseños modernos y sofisticados, especialmente con efectos como ojo de gato o aura nails.

Las uñas oscuras demuestran que un manicure elegante no necesita excesos, sino la elección correcta de color y un acabado impecable que refleje seguridad y estilo.

