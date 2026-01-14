Suscríbete
Belleza

Uñas elegantes y sofisticadas: 6 tonos oscuros que conquistan en 2026 para un manicure de impacto

Intensas, elegantes y con un aire innegablemente sofisticado, las uñas en tonos oscuros se posicionan como la elección más chic y versátil para un manicure impecable en 2026.

Enero 14, 2026 • 
Melisa Velázquez
Uñas en tonos oscuros que son tendencia en 2026 para un manicure elegante y sofisticado

Uñas en tonos oscuros que son tendencia en 2026 para un manicure elegante y sofisticado

Getty Images

Las tendencias de 2026 se inclinan por uñas minimalistas en tonos nude y neutros que aportan sofisticación y elegancia, pero los colores oscuros también cobran fuerza, posicionándose como la alternativa ideal para lograr looks contemporáneos, refinados y con mayor carácter.

Lejos de ser sobrios o demasiado clásicos, los esmaltes profundos se reinventan con matices intensos, acabados pulidos y un aire contemporáneo que transforma cualquier look en una declaración de estilo.

Te podría interesar: Del minimalismo al lujo sutil: las 6 tendencias de uñas que marcarán 2026

También puedes leer:
Uñas verdes
Belleza
Adiós al clásico nude: estos son los 3 colores de uñas que están conquistando el estilo minimalista
Mayo 22, 2025
 · 
Emma Duarte
uñas con estrellas.jpg
Belleza
5 diseños de uñas con estrellas: el toque innovador que necesitas para brillar este verano 2025
Mayo 23, 2025
 · 
Shareni Pastrana

Uñas en tonos oscuros que son tendencia en 2026 para un manicure elegante y sofisticado

Estos tonos que se han convertido en clásicos atemporales, se consolidan como la opción ideal para lograr un manicure impactante y lujoso, que además estiliza las manos con elegancia y con un efecto antiedad.

Borgoña profundo

Este tono encabeza la lista de los tonos oscuros más populares, pues se caracterizan por ser elegantes, femeninos y versátiles, ideales para cualquier ocasión, pues por naturaleza son elegantes y sofisticadas.

Azul noche

Este tono se reafirma como un clásico renovado que destaca en invierno por su profundidad y sofisticación; sin embargo, para este 2026 son ideales para aportar elegancia a mujeres de todas las edades.

Marrón chocolate

El marrón chocolate se mantiene en 2026 como un básico que aporta elegancia y versatilidad a las uñas, ideal tanto para manicures discretos como para propuestas más modernas y contemporáneas.

Berenjena

El berenjena destaca en 2026 como un tono oscuro elegante y versátil que aporta profundidad y eleva incluso las manicuras más sencillas, especialmente en acabados brillantes o perlados.

Verde esmeralda

Este tono se impone en 2026 como un tono sofisticado y vibrante que aporta un efecto joya a las uñas, elevando cualquier diseño con elegancia y un toque de modernidad que no pasa desapercibido y es ideal tanto para día como de noche.

Gris

Este tono se posiciona como uno de los tonos estrella del año por su versatilidad y capacidad para crear diseños modernos y sofisticados, especialmente con efectos como ojo de gato o aura nails.

Las uñas oscuras demuestran que un manicure elegante no necesita excesos, sino la elección correcta de color y un acabado impecable que refleje seguridad y estilo.

uñas
Melisa Velázquez
Relacionado
Realeza
La reina Letizia marca tendencia con el traje burdeos que estiliza la figura y arrasa en la oficina en 2026
Enero 14, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Qué dice la mención del príncipe William sobre el príncipe Harry de su relación?
Realeza
El príncipe William se siente “preocupado” por el regreso del príncipe Harry al Reino Unido
Enero 14, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Kate Middleton
Realeza
Revelan detalles de la salida de Kate Middleton con su madre Carole y su hermana Pippa para celebrar su cumpleaños 44
Enero 14, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Colores de pelo envejecen después de los 40 y 50
Belleza
5 colores de pelo que no debes usar a los 40 o 50 porque envejecen la mirada
Enero 14, 2026
 · 
Melisa Velázquez