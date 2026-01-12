Del minimalismo al lujo sutil: las 6 tendencias de uñas que marcarán 2026

Lejos de los excesos, las tendencias de uñas para este año, apuestan por un equilibrio perfecto entre el minimalismo y el lujo sutil, donde los acabados impecables, las texturas delicadas y los detalles casi imperceptibles que elevan cualquier look.

La propuesta busca realzar la belleza natural de las manos a través tonos nude con un acabado pulido y atemporal, incorporando en algunos casos detalles minimalistas sutiles que aportan sofisticación, para estilizar las manos con elegancia.

6 tendencias de uñas elegantes y sofisticadas que serán las protagonistas del 2026

Las uñas cortas y de forma natural refuerzan esta tendencia, demostrando que la elegancia no depende del largo ni de diseños recargados, sino de los detalles sutiles que realzan la belleza de tu manicure.

Milky white

El blanco con acabado lechoso se mantiene como una de las opciones más acertadas para lograr un manicure elegante y sofisticado, capaz de estilizar las manos y aportar un efecto rejuvenecedor, elevando cualquier look gracias a su elegancia natural y atemporal.

Soft chrome

Esta tendencia se caracteriza por sus tonos nude como el milky white, beige o rosa empolvado, pero con un sutil acabado cromado o perlado, que da un brillo natural a las uñas, perfecto para un look moderno y contemporáneo que luce elegante.

Cat eye

Este tipo de uñas se caracteriza por su acabado elegante y sofisticado, que gracias a su efecto magnético proyecta un brillo natural que cambia según el ángulo de la luz y la iluminación, ideal para quienes buscan un look llamativo pero refinado y sofisticado.

Soft Sheers

Esta tendencia de uñas apuesta por la belleza de lo natural con un acabado translúcido y delicado que deja ver la uña de forma sutil y pulida, que se caracterizan por tonos nude que aportan luminosidad y un efecto “clean” inmediato, que además rejuvenece de inamediato.

Micro french

Estas uñas son la versión más delicada y moderna del clásico manicure francés, que se distinguen por una línea ultrafina en la punta de la uña, casi imperceptible, que aporta definición sin restar naturalidad al diseño.

Minimalistas

Es una tendencia que celebra la elegancia de lo simple a través de diseños limpios, discretos y atemporales, a través de tonos neutros y nude, combinados con detalles sutiles que aportan sofisticación sin excesos.

Las tendencias de uñas para 2026 confirman que el verdadero impacto está en los detalles y en una elegancia que no necesita exagerar para destacar.

