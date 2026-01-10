BB cream nails: 5 formas de llevar la tendencia más elegante y sofisticada del 2026

Para 2026, los manicures que menos se notan, son los que más se llevarán y los que más brillarán, pues lejos de los tonos mucho más llamativos, las tendencias apuestan por uñas en tonos nude con acabados limpios y pulidos que dejan ver la belleza natural de las manos.

Las BB cream nails se perfilan como una de las manicuras más deseadas, gracias a su acabado lechoso y translúcido que perfecciona la uña natural y aporta un brillo sutil capaz de elevar cualquier look con elegancia y sin esfuerzo.

¿Qué son las BB cream nails que son tendencia este 2026?

Inspiradas en las BB creams del maquillaje, famosas por unificar el tono con ligereza y naturalidad, las BB cream nails apuestan por esmaltes transparentes o nude que perfeccionan la uña y crean un efecto pulido, similar a un sutil filtro de belleza.

Su cobertura ligera difumina imperfecciones y puede lograrse tanto con esmalte tradicional como en gel, además de llevarse en una amplia gama de tonos suaves con acabado luminoso.

¿Cómo llevar las BB creams este 2026?

Discretas, versátiles y refinadas, las BB cream nails confirman que en 2026 menos es más, y estas propuestas son solo una fuente de inspiración para tu próximo manicure en esta tendencia.

Rosa empolvado

Este es uno de los tonos nude más buscados por su sutileza, con el efecto BB cream, se suavizan visualmente las manos, mientras aporta un aire romántico y femenino que es perfecto para lucir elegante.

BB creams minimalistas

Los detalles sutiles también hacen la diferencia: aunque las uñas mantengan una estética sobria y elegante, es posible añadir acentos minimalistas en tonos neutros, como el blanco, para lograr un efecto visual más interesante sin perder discreción.

BB cream malva

Entre los tonos más utilizados de esta tendencia destacan los lilas y malvas, ideales para iluminar las manos de forma natural sin perder la sobriedad y elegancia que caracterizan a las BB cream nails.

BB cream con acabado perlado

Para quienes buscan un toque especial sin excesos, los micro destellos del acabado perlado aportan luz y dimensión, manteniendo la elegancia que define a la tendencia.

BB cream cromadas estilo coquette

Si buscas una base efecto BB cream pero deseas un estilo mucho más creativo, esta podría ser tu inspiración, agrega un efecto cromado con detalles coquette para crear un look atrevido pero sin perder la extrema elegancia.

La esencia de esta tendencia está en la elegancia natural, una forma de demostrar que la belleza de las uñas puede destacar con sutileza y sin esfuerzo.

