Maquillaje de Halloween: 7 looks elegantes y fáciles de hacer para brillar en la Noche de Brujas

La fiesta de Halloween está a la vuelta de la esquina, y es la noche perfecta para hacer brillar tu creatividad con espeluznantes disfraces, pero si eres de las que prefiere looks más sencillos o no tienes tiempo de ir a comprar un disfraz, te compartimos algunas ideas de maquillaje.

Estos looks además de ser fáciles y rápidos de hacer, te ayudan a conseguir un diseño elegante y hasta glamuroso para capturar las miradas en la noche más terrorífica del año: Halloween.

Ideas de maquillaje fácil y rápido para Halloween

Con el maquillaje que usas en tu día a día, puedes conseguir looks fascinantes para tu Noche de Brujas, solo necesitas un poco de creatividad y listo, serás la más elegante en Halloween.

Garras en el rostro

Un clásico del terror que nunca pasa de moda, y que además es uno de los maquillajes más fáciles de hacer, creando efectos especiales que se ven reales y son fáciles de hacer con un poco de lipstick rojo y sombra para ojos en color negro.

Murciélagos en el atardecer

Recuerda que tu rostro es un lienzo en el que puedes hacer obras de arte, y si estás buscando un diseño original y muy creativo, puedes optar por este diseño que podrás conseguir con un poco de sombras naranjas y delineador negro.

Catrina

La clásica catrina es un must en esta temporada, y aunque puede parecer difícil de recrear, este tutorial te enseña a conseguir un look elegante y muy fácil de hacer con tonos negros y rosas.

Telarañas

Las telarañas son uno de los elementos más icónicos de Halloween, y puedes crear diseños increíbles en tu rostro con un poco de maquillaje y mucha imaginación. Solo necesitarás un poco de lipstick rojo y sombras en color negro.

Joker

Uno de los personajes más populares de Halloween que puedes conseguir con un maquillaje sencillo, fácil de hacer y muy elegante, serás una de las payasitas más glamurosas y en tendencia de Halloween.

Hada

Si quieres un diseño más dulce y femenino, puedes crear este makeup de hada con tonos pastel y un poco de cristales para y brillo para conseguir un look sofisticado y glamuroso de cuento de hadas en Halloween.

Tigre

Los michis están de moda y este maquillaje de tigre te ayudará a ser la sensación de la fiesta, pues aunque parece complejo, es uno de los maquillajes en tonos naranjas más fáciles de hacer.

Con estas opciones, la Noche de Brujas se convierte en la oportunidad perfecta para experimentar con creatividad y estilo.

