Disfraces en pareja: 8 propuestas inspiradas en películas perfectas para Halloween

Halloween, es la época del año ideal para dejar salir nuestro lado más creativo y aterrador con espeluznantes decoraciones y aterradores disfraces, que pueden estar inspirados en tus películas favoritas de terror o fantasía.

Si quieres brillar junto a tu pareja con disfraces coordinados, te compartimos algunas ideas inspiradas en parejas icónicas del cine para crear un dúo tan original como aterrador.

Disfraces en pareja para Halloween inspirados en películas

¿Están listos para ser la pareja más original de la fiesta de disfraces? El cine y la televisión tienen la guía perfecta para crear los diseños en pareja más aterradores y creativos de la noche de Halloween.

Bellatrix y Voldemort de Harry Potter

Si eres fan de la saga mágica de Harry Potter y buscas causar miedo entre los asistentes de la fiesta, la poderosa Bellatrix en compañía de Voldemort, serán más que suficientes para causar terror.

Khaleesi y Khal Drogo de Juego de Tronos

Juegos de Tronos es una de las series más famosas de todos los tiempos, y eres fan de Khaleesi y Khal Drogo, la fiesta de Halloween es el pretexto ideal para encarnar a estos personajes de fantasía.

Morticia y Homero de Los locos Adams

Nunca una pareja tuvo tanta química en la televisión como la de Morticia y Homero, así que si están igual de enamorados, este es el disfraz en pareja perfecto para ustedes, además de que se puede adaptar a más miembros de la familia.

Princesa Leia y Darth Vader de Star Wars

Star Wars nunca falla en los disfraces de Halloween, y si eres fan de esta saga intergaláctica, puedes unirte al lado de la fuerza como la princesa Leia o como el poderoso y temido Darth Vader.

Alicia y el Sombrerero loco de Alicia en el país de las maravillas

Una de las películas más mágicas de Tim Burton, es sin duda alguna, Alicia en el país de las maravillas, el sombrerero loco es uno de los personajes más memorables del cine, y no podría existir sin su Alicia.

Gatubela y Batman de Batman

Si además de las películas te apasionan los cómics, Halloween es la ocasión perfecta para que tú y tu pareja se disfracen como Batman y Gatubela, formando un dúo de héroe y villana que nunca pasa de moda.

Emily y Victor de El cadáver de la novia

Otra de las parejas más entrañables del universo de Tim Burton es la de Emily y Victor. Románticos, peculiares y llenos de encanto, son una opción perfecta para destacar en la fiesta de Halloween.

Mary Poppins y Sr. Dawes de Mary Poppins

Si buscas un disfraz mucho más clásico y lindo, puedes optar por este de Mary Poppins y el Sr. Dawes, dos personajes que conquistaron nuestros corazones en la década de los 60, y que no requieren de mucho esfuerzo para su elaboración.

Estos disfraces en pareja, inspirados en películas, no solo garantizan momentos únicos de diversión, también son ideales para crear una sesión de fotos muy divertida.

