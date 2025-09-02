6 Disfraces de Halloween inspirados en las películas de Tim Burton

Halloween es la época perfecta para dejar volar la imaginación y armar disfraces espeluznantes, y el estilo único del director Tim Burton es, sin duda, una fuente de inspiración con sus icónicos personajes de terror cómico.

Burton ha creado un universo de personajes únicos que combinan lo terrorífico con lo fantástico, logrando un estilo que te hará ver elegante y aterradora al mismo tiempo.

Disfraces de Halloween inspirados en Tim Burton

Los personajes de Tim Burton son tan variados como únicos, por lo que estamos seguras de que encontrarás una maravillosa opción para ti, entre alguna de sus mágicas y aterradoras creaciones.

Edward de ‘El joven manos de tijeras’

Es un disfraz sombrío pero muy elegante con su look total black, que además te permite jugar con pelucas y un maquillaje dramático con accesorios originales.

Beetlejuice de ‘Beetlejuice’

El fantasma más excéntrico de Burton es la opción ideal si quieres lucir fantasmagórica y elegante con un traje a rayas en blanco y negro. Podrás experimentar con un maquillaje pálido y tonos morados que no pasará desapercibido.

Lydia Deetz de ‘Beetlejuice’

Otro lindo personaje de la icónica película de ‘Beetlejuice’, pero esta vez con un toque muy femenino que a todas nos fascina, pues aunque tienen una personalidad oscura, Lydia brilla con luz propia.

El sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas

Una versión femenina de uno de los personajes más queridos del famoso director que creó para el live-action de Disney, y que resultó ser todo un éxito. Te verás elegante con un maquillaje pulido que puedes usar a tu favor para resaltar tus facciones.

Sally de ‘El extraño mundo de Jack’

Si estás en busca de disfraces femeninos y coquetos, el de Sally de ‘ El extraño mundo de Jack’ es una maravillosa opción, es colorido, fantasmagórico, pero lleno de elegancia y glamour.

Emily y Victor de ‘El cadaver de la novia’

Una de las parejas más icónicas del cine, nos dan la idea perfecta para un disfraz en pareja, que además funciona muy bien si decides llevarlo en solitario, es de miedo pero muy elegante.

Los personajes de Tim Burton están llenos de oscuridad poética, que pueden ser aterradores al mismo tiempo que destacan por su belleza y elegancia.

