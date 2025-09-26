Suscríbete
Mary Kay® triunfa en los Premios de la Belleza Vanidades 2025

September 26, 2025
Portrait of beautiful smiling woman applying sunscreen on her face while looking at camera at the beach.

Los Premios de la Belleza de Vanidades son un sello de prestigio que reconoce la innovación, la eficacia y la calidad, este año, reconocemos a la marca que ha ganado la categoría de protectores solares, demostrando que la excelencia es la base de su filosofía: Mary Kay®. Sus productos han sido galardonados por expertos, confirmando que la protección solar es el pilar de una rutina de belleza impecable.

El escudo infalible: Protector Solar FPS 50+ Mary Kay®

La piel merece la máxima protección, y este producto ha sido reconocido como un verdadero héroe de la belleza: El Protector Solar FPS 50+ Mary Kay® fue premiado por su fórmula mejorada, defendiendo la piel contra los daños del sol y previniendo el envejecimiento prematuro. Su textura ligera y no grasosa se absorbe de inmediato, dejando un acabado transparente y sin residuo blanco, ideal para uso diario, incluso bajo el maquillaje.

Pero su excelencia no termina ahí, es resistente al agua hasta por 80 minutos, lo que lo convierte en el aliado perfecto para cualquier actividad al aire libre. Probado por dermatólogos, su fórmula es apta para todo tipo de piel, incluso las más sensibles, garantizando una protección alta sin comprometer el cuidado.

mary-kay-triunfa-en-los-premios-de-la-belleza-vanidades-2025-1.png

Limpieza perfecta: Loción Desmaquillante de Ojos Libre de Aceite Mary Kay®

Otro de producto de Mary Kay® nominado como básico para remover el maquillaje sin esfuerzo, es la Loción Desmaquillante de Ojos Libre de Aceite Mary Kay®, nominada por su capacidad de disolver de manera suave e instantánea hasta el maquillaje más resistente, incluyendo las fórmulas a prueba de agua.

Su innovadora fórmula bifásica se activa con un simple movimiento, eliminando los pigmentos sin necesidad de frotar o irritar la delicada piel del contorno de ojos, al ser libre de aceite, no deja ningún residuo graso, preparando la piel para recibir los beneficios de los siguientes pasos de tu rutina de cuidado. Es un básico indispensable que combina eficacia y delicadeza.

Limpieza-perfecta-Locion- Desmaquillante-Ojos-Mary-Kay.png

Mary Kay® reafirma su lugar como líder en la industria de la belleza, ofreciendo productos de vanguardia que simplifican la vida de las mujeres que exigen lo mejor para su piel.

