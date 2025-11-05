Naomi Campbell revive el ‘posh bob’, el corte de pelo más elegante y favorecedor a los 50

Naomi Campbell, una de las mujeres que han definido la estética fashion desde los años 90, volvió a hacerlo: esta vez a recuperar un look, darle una nueva lectura y convertirlo en tendencia. Su aparición en la gala de los CFDA Awards en Nueva York fue un punto de inflexión en cuanto a belleza. Y no hablamos del estilismo, ni del maquillaje “glowy” que llevó (que definitivamente también amamos), sino del corte de pelo: un corte bob con volumen que automáticamente nos devolvió a la década del 2000 y a una de las principales exponentes de este estilo de melena: Victoria Beckham, la reina indiscutible del estilo del ‘posh bob’.

Con esta aparición de Campbell, ¿estaremos ante el regreso del corte gráfico más sofisticado de la década? Todo indica que sí.

¿Qué es el ‘posh bob’ y por qué es tan favorecedor?

El ‘posh bob’ se caracteriza por ser un corte bob preciso en líneas, normalmente sin capas, con la nuca despejada y las puntas hacia adelante. La idea de este corte es crear un efecto ángulo que vaya más corto en la parte de atrás y largo en la zona frontal, para enmarcar el rostro y afilar visualmente la mandíbula. Este es un corte con mucha presencia, que apuesta por las melenas lacias y, en el caso de Naomi, se reinventa con una estructura degrafilada, es decir, en comparación con su estilo de la década de los 2000, el ‘posh bob’ moderno se lleva con las puntas desmechadas para agregar volumen.

A los 50, este corte funciona como “counturing”, nos ayuda a definir los rasgos, estilizar el cuello y aporta elegancia de manera instantánea.

Naomi Campbell durante los CFDA Awards luciendo un corte bob. Jamie McCarthy/WireImage

La reaparición del ‘posh bob’

Naomi no apareció con este corte de pelo por casualidad”. Cuando una mujer con su peso estético cambia el corte y forma de su melena para un evento de alfombra roja de esta magnitud, envía un mensaje claro: tendencia. Y es que este 2025 fuimos testigos de que la estética Y2K estuvo fortísima, manifestándose no solo en la moda, sino también en el maquillaje, las uñas y el pelo. Definitivamente, esta es la señal de que en 2026 los cortes simples en silueta, pero sofisticados en acabado, serán lo más buscado en los salones de belleza. Este corte en caja de forma perfecta, pues no llega a ser un corte totalmente “messy” ni un shag, pero retoma elementos de estos para seguir con la estética del desenfado.

La alternativa para rejuvenecer a los 50+

Si hay algo que Naomi confirma, es que el ‘posh bob’ es uno de los cortes más modernos para mujeres maduras porque no intenta esconder la edad, sino abrazarla. La estructura, el brillo y la forma del corte gritan “seguridad” a los cuatro vientos. Contrario a lo que pudiera parecer, el efecto “messy” y las capas que lo conforman pueden contribuir a darnos un aspecto más juvenil y limpio, que además de estilizar genera un efecto sobre el rostro, especialmente si se lleva a la altura de la mandíbula y texturizado.

Naomi Campbell no solo vuelve a dictar tendencia, retoma un corte que ya era icónico por sí solo y lo reinterpreta para adaptarlo a las tendencias del momento. El ‘posh bob’ regresa para recordarnos que la elegancia sigue llevándose en los cortes bob, y que, por más que pasen los años, este siempre estará reinventándose para ayudarnos a resaltar nuestra belleza natural.