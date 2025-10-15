Natalie Portman da cátedra del manicure refinado que dominará 2026: las uñas cortas y naturales

Natalie Portman, fiel a su estilo sobrio y sofisticado, ha vuelto a convertirse en referente de belleza gracias a su nueva elección de manicure. Durante su más reciente aparición pública, la protagonista de “El cisne negro” (2010) complementó su atuendo relajado con unas uñas cortas, naturales y perfectamente cuidadas. Este look, conocido por algunas personas y expertos en belleza como “nonicure” o uñas japonesas, se ha posicionado como la alternativa más elegante a las uñas decoradas o con efectos muy cargados.

Si estás pensando en el próximo diseño de uñas que te acompañará durante el 2026, apuesta por las uñas naturales, la mejor alternativa para rejuvenecer las manos y lucirlas de forma sofisticada.

El secreto de la juventud en las manos

Lejos de los esmaltes coloridos o los diseños elaborados, el “nonicure” apuesta por la naturalidad total. Su filosofía es simple: realzar la belleza de la uña natural mediante cuidados para que luzcan saludables y sin cubrirla con capas de color.

Las uñas se mantienen cortas, limpias y ligeramente pulidas con esmaltes básicos o sencillos.

Natalie Portman durante la proyección de “Black Swan” durante la 17th Film Festival Lumiere en Francia. Dominique Charriau/WireImage

Además de su aspecto pulcro y sofisticado, esta técnica tiene un poder rejuvenecedor. Las uñas y cutículas bien hidratadas, con un color neutro o transparente, hacen que las manos luzcan más frescas, suaves y visiblemente jóvenes.

¿Uñas naturales o uñas japonesas?

Aunque muchas personas categorizan este manicure dentro del término de uñas japonesas, la realidad es que el diseño real de esta estética apuesta por recurrir a diseños minimalistas y llenos de arte. La técnica japonesa se inspira de las texturas para lograr recrearlas sobre las uñas; sin embargo, también es una estética que, al igual que las uñas coreanas, apuesta por lograr unas uñas que luzcan saludables, hidratadas y unas manos cuidadas. Su objetivo es no colocar diseños sobrecargados, y apostar por darle a la mano una apariencia natural de refinamiento, uniformidad y elegancia.

Es vital aclarar que ambos estilos de uñas también tienen sus respectivas variantes y pueden ofrecernos diseños más cargados o con uso de piedras, brillos o texturas.

Cómo lograr estas uñas y por qué serán la sensación del 2026

El 2026 se perfila como el año del retorno a la belleza “natural”; si bien conceptos como “clean look” están viendo sus días de ocaso, la realidad es que aún estará presente en el año que viene. Esta estética alcanzará también el mundo de las uñas, haciendo que las uñas naturales se conviertan en una de las alternativas favoritas de los manicuristas para ayudarnos a lucir unas manos lindas y saludables.

Lograrlas es muy sencillo; bastará con aplicar sobre la uña natural únicamente una capa de brillo o esmaltes traslúcidos con un toque de color, que no saturen, pero aporten vida al manicure.

Las uñas naturales de Natalie Portman se adelantan a las tendencias de uñas que estarán dominando el 2026, dejando claro que lo sofisticado de las uñas cortas será el sello de las mujeres que apuestan por proyectar elegancia de forma relajada, muy acorde al estilo que ha acompañado a Natalie durante toda su carrera.