Suscríbete
Belleza

Natalie Portman da cátedra del manicure refinado que dominará 2026: las uñas cortas y naturales

La actriz apostó en su reciente aparición pública por un manicure sobrio que seguirán dominando las tendencias del nail art.

October 15, 2025 • 
Lily Carmona
Infancia de Natalie Portman

Natalie Portman apuesta por las uñas naturales.

Getty Images

Natalie Portman, fiel a su estilo sobrio y sofisticado, ha vuelto a convertirse en referente de belleza gracias a su nueva elección de manicure. Durante su más reciente aparición pública, la protagonista de “El cisne negro” (2010) complementó su atuendo relajado con unas uñas cortas, naturales y perfectamente cuidadas. Este look, conocido por algunas personas y expertos en belleza como “nonicure” o uñas japonesas, se ha posicionado como la alternativa más elegante a las uñas decoradas o con efectos muy cargados.

Si estás pensando en el próximo diseño de uñas que te acompañará durante el 2026, apuesta por las uñas naturales, la mejor alternativa para rejuvenecer las manos y lucirlas de forma sofisticada.

El secreto de la juventud en las manos

Lejos de los esmaltes coloridos o los diseños elaborados, el “nonicure” apuesta por la naturalidad total. Su filosofía es simple: realzar la belleza de la uña natural mediante cuidados para que luzcan saludables y sin cubrirla con capas de color.

Las uñas se mantienen cortas, limpias y ligeramente pulidas con esmaltes básicos o sencillos.

17th Film Festival Lumiere - Day Three

Natalie Portman durante la proyección de “Black Swan” durante la 17th Film Festival Lumiere en Francia.

Dominique Charriau/WireImage

Además de su aspecto pulcro y sofisticado, esta técnica tiene un poder rejuvenecedor. Las uñas y cutículas bien hidratadas, con un color neutro o transparente, hacen que las manos luzcan más frescas, suaves y visiblemente jóvenes.

¿Uñas naturales o uñas japonesas?

Aunque muchas personas categorizan este manicure dentro del término de uñas japonesas, la realidad es que el diseño real de esta estética apuesta por recurrir a diseños minimalistas y llenos de arte. La técnica japonesa se inspira de las texturas para lograr recrearlas sobre las uñas; sin embargo, también es una estética que, al igual que las uñas coreanas, apuesta por lograr unas uñas que luzcan saludables, hidratadas y unas manos cuidadas. Su objetivo es no colocar diseños sobrecargados, y apostar por darle a la mano una apariencia natural de refinamiento, uniformidad y elegancia.

Es vital aclarar que ambos estilos de uñas también tienen sus respectivas variantes y pueden ofrecernos diseños más cargados o con uso de piedras, brillos o texturas.

Cómo lograr estas uñas y por qué serán la sensación del 2026

El 2026 se perfila como el año del retorno a la belleza “natural”; si bien conceptos como “clean look” están viendo sus días de ocaso, la realidad es que aún estará presente en el año que viene. Esta estética alcanzará también el mundo de las uñas, haciendo que las uñas naturales se conviertan en una de las alternativas favoritas de los manicuristas para ayudarnos a lucir unas manos lindas y saludables.

Lograrlas es muy sencillo; bastará con aplicar sobre la uña natural únicamente una capa de brillo o esmaltes traslúcidos con un toque de color, que no saturen, pero aporten vida al manicure.

Las uñas naturales de Natalie Portman se adelantan a las tendencias de uñas que estarán dominando el 2026, dejando claro que lo sofisticado de las uñas cortas será el sello de las mujeres que apuestan por proyectar elegancia de forma relajada, muy acorde al estilo que ha acompañado a Natalie durante toda su carrera.

También puedes leer:
uñas rosas
Belleza
Uñas cortas, elegantes y modernas: 6 diseños que no necesitan salón
July 05, 2025
 · 
Alondra Alvarez
uñas
Belleza
3 ideas de uñas nude con dorado para lucir el manicure más elegante del verano 2025
July 02, 2025
 · 
Natalia López Gómez

Natalie Portman uñas tendencias de uñas Entérate Lo último
Lily Carmona
Relacionado
El significativo accesorio que Meghan Markle usó y tiene un vínculo especial con su hijo Archie.png
Realeza
El significativo accesorio que Meghan Markle usó y tiene un vínculo especial con su hijo Archie
October 15, 2025
 · 
Lily Carmona
Rajwa de Jordania y Kate Middleton
Realeza
Kate Middleton y Rajwa de Jordania nos enseñan a llevar los trajes más elegantes y sofisticados para la oficina
October 15, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Ideas de uñas mármol para el otoño e invierno
Belleza
Uñas mármol: 7 estilos elegantes y sofisticados para el otoño e invierno 2025
October 15, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh.png
Entretenimiento
Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh: el esperado reencuentro tras 18 años
October 15, 2025
 · 
Gabriela Santillán