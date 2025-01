Nieves Álvarez estrena look y se suma a la tendencia del flequillo que rejuvenece

¿Buscas inspiración para un nuevo estilo? Si no deseas hacer un cambio radical de imagen, puedes seguir los pasos de Nieves Álvarez. A sus 50 años, la modelo española conoce los pequeños trucos de estilista experto para lograr grandes cambios. ¡Su nuevo look es la mejor prueba!

La modelo y presentadora de televisión española acaba de publicar en sus redes sociales una imagen en la que reveló su nuevo corte de cabello. “Nuevo año, nueva Nieves”, comentó Álvarez con humor, agradeciendo al estilista Ramón Ríos.

Nieves Álvarez: icono de estilo

La modelo española se ha consolidado como un icono de la moda gracias a una trayectoria impecable que abarca más de tres décadas. Desde sus inicios en la década de los 90, su presencia en las pasarelas más prestigiosas del mundo ha sido constante. Colaboraciones con casas de moda de renombre como Yves Saint Laurent, Christian Dior y Armani han cimentado su reputación como una de las modelos más influyentes de la industria.

Nieves Álvarez ha adoptado un fleco largo y despeinado muy favorecedor. @officialnievesa

Su capacidad para adaptarse a las tendencias cambiantes y su elegancia atemporal la han convertido en un referente de estilo, incluso a sus 50 años, como lo demostró recientemente en la Semana de la Alta Costura de París.

El truco que la rejuvenece

El año pasado, Nieves cumplió 50 años y, de manera franca y abierta, habló sobre sus logros, retos y, por qué no, vanidades. “Hay veces que me levanto con ojeras, hay veces que he dormido mal, no somos siempre como estamos en una revista, iluminadas y maravillosas. Soy una mujer como otra cualquiera que tiene sus días mejores y peores. Las arrugas forman parte también de lo que somos, de la vida, de nuestras risas, de los lloros, de gesticular, de tener expresividad”, comentó en entrevista.

Si bien, la presentadora está abierta a realizarse tratamientos de belleza rejuvenecedores, no desea transformar sus facciones usando rellenos faciales. Para darle una apariencia juvenil a su semblante, acaba de recurrir a un sencillo truco de estilismo: ¡un flecofleco!

Su nuevo flequillo, largo y despeinado, le otorga un aire fresco y moderno, además de suavizar sus rasgos y restarle años. Este estilo, que se ha convertido en una tendencia en el mundo de la belleza, demuestra que la modelo sigue siendo una fuente de inspiración para mujeres de todas las edades y todo tipo de rostros.

El flequillo, con sus laterales más largos y ligeramente despuntados, aporta movimiento y suaviza los rasgos faciales. Esta técnica, muy en tendencia, permite personalizar el estilo según la ocasión. En el caso de Nieves, está combinado con un corte long bob a la altura de los hombros, este estilo resalta sus facciones y ofrece una versatilidad única, permitiéndole adaptar su look a diferentes ocasiones, desde eventos formales hasta salidas casuales.