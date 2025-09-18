Suscríbete
¡No es Kate Middleton! El miembro de la realeza que sorprendió a Donald Trump y Melania

Aunque la princesa de Gales ha cautivado al presidente de Estados Unidos, hubo alguien más que lo dejó asombrado.

September 18, 2025 • 
Karen Luna
Kate Middleton

¡No es Kate Middleton! El miembro de la realeza que sorprendió a Donald Trump y Melania

Getty Images

Cuando se habla de visitas oficiales, siempre pensamos en los looks de Kate Middleton o en los gestos de la reina Camila. Pero esta vez, durante la visita de Donald Trump y Melania Trump al Reino Unido en septiembre de 2025, quien realmente sorprendió no fue el rey Carlos III.

Sí, el monarca británico, que en los últimos meses había estado en el centro de la atención por su estado de salud, fue quien logró acaparar miradas y comentarios en un evento que parecía escrito para Kate.

Carlos III, el rey que reapareció con fuerza

La imagen del rey Carlos entrando con paso firme al castillo de Windsor, vestido de gala y con una sonrisa contenida pero segura, fue uno de los momentos más comentados de la jornada y es que muchos esperaban verlo frágil, discreto o incluso distante, pero ocurrió lo contrario; se mostró dispuesto a marcar presencia.

Según algunos medios internacionales, el rey mantuvo largas conversaciones con Donald Trump durante la cena de Estado, intercambiando comentarios sobre política internacional y el futuro de las relaciones diplomáticas. Un gesto que no solo sorprendió al presidente de Estados Unidos, sino también al público británico, que lo vio con temple real.

Más allá de Kate Middleton y Camila

Aunque tenemos claro que Kate Middleton no pasó desapercibida por su dulzura y estilo, que nos hizo recordar a Lady Di, la realidad es que el monarca fue quien decidió pasar con discreción frente a la prensa para cumplir con sus deberes reales como se debe.

La sorpresa de Trump y Melania

Donald Trump, conocido por su estilo directo y sin filtros, se mostró sorprendido por la energía del rey Carlos III. Aunque las cámaras captaron su elogio a Kate, lo cierto es que en privado, destacó la presencia del monarca y la manera en que llevo todo.

Todos esperaban que el centro de atención fuera Kate Middleton con su reaparición y su impecable look, o incluso un gesto de protocolo de Camila. Pero al final, el verdadero protagonista fue Carlos III, que con su sola presencia demostró que sigue siendo el corazón de la monarquía británica.

