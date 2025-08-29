Olivia Colman apuesta por el pixie ondulado, el corte de pelo que favorece y rejuvenece a partir de los 50

Olivia Colman es una actriz que es altamente reconocida por su gran talento actoral y su destreza en el cine. La actriz, quien dio vida a la reina Isabel II en la serie de Netflix, regresa a la pantalla grande con la comedia romántica “The Roses”, donde comparte créditos con Benedict Cumberbatch.

Durante la premiere de la cinta en Nueva York, Olivia llegó en un total black look que resaltó mucho con su estilo de pelo: un pixie ondulado, el corte de pelo que se está perfilando como uno de los favoritos y más favorecedores para mujeres de 50 años en adelante, reafirmando que el pelo corto no solamente es práctico, sino también elegante, juvenil y muy versátil.

¿Qué es el corte pixie ondulado?

El corte pixie es un clásico dentro de los estilos de pelo corto; se caracteriza por apostar por lucir la nuca despejada y un poco de densidad en la parte superior de la melena. En su versión ondulada, este estilo busca agregar pequeñas ondas o curvas que aportan mucho dinamismo y un poquito de volumen (esto dependerá del largo que se deje en la coronilla de la melena), con el objetivo de lograr un estilo juvenil y un look arriesgado.

Este corte ayuda a suavizar las facciones, disimular líneas de expresión y aportar luz a nuestro rostro, convirtiéndolo en el aliado para apostar por una imagen fresca. Otra gran actriz que ha apostado por él en los días recientes es Emma Stone, quien ha apostado por las ondas como símbolo de su nueva imagen.

Beneficios del pixie ondulado a los 50

Este corte reúne muchas ventajas para portarlo y sí, sabemos que tal vez después de leerlas sigas pasando de largo por él cuando estás en el salón de belleza por miedo a llevarlo. Tranquila, aquí no te estamos juzgando, pues sabemos que es un estilo arriesgado y muchas veces nos da miedo dejar nuestro pelo extremadamente corto. Sin embargo, es válido probar cosas nuevas y deseamos que estas razones pongan la espinita para que algún día te atrevas a llevarlo.

Olivia Colman en la premiere de “The Roses” en Nueva York. Kristina Bumphrey/Variety via Getty Images

Este corte es de fácil mantenimiento; no necesitas de mucho para lucirlo de forma increíble, especialmente cuando la textura natural de tu pelo es rizada. También se adapta a diferentes texturas de pelo, especialmente a las onduladas. Otra gran ventaja que ofrece es su versatilidad, pues se ve bien en looks desenfadados, en entornos casuales u ocasiones elegantes como una alfombra roja, tal cual lo hizo Olivia.

Cómo pedirle a tu estilista el corte pixie ondulado

Si estás por visitar el salón de belleza y te animaste a probar el estilo de Olivia, considera estos tips para que tu corte se vea lo más parecido posible a lo que ella lleva. Empezamos por la parte superior; pídele a tu estilista que en la zona de la coronilla el pelo quede ligeramente más largo. ¡Ojito!, no queremos un pixie con textura al estilo de Jamie Lee Curtis, pues el suyo va un poco más largo y estilizado hacia arriba. Para lograr el look de Olivia, necesitamos que el largo cubra apenas unos deditos debajo de la frente.

Pídele a tu estilista que los laterales y la nuca queden cortos (esto te ayudará a estilizar el cuello). Y pide un flequillo flexible; recuerda, el largo máximo que debe alcanzar tu melena es dos dedos debajo de la frente.

La clave para lucir tu corte de pelo pixie en pelo ondulado es estilizarlo; puedes apoyarte de cremas para peinar o mousse para el pelo. Ahora que ya conoces el look Olivia Colman, que no solo es innovador y práctico, esperamos que te atrevas a apostar por él y decidas apostar por un corte rejuvenecedor.