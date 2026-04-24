Pamela Anderson lleva el tinte más elegante para lucir tus canas a los 58 o más

A sus 58 años, Pamela Anderson vuelve a demostrar que el estilo no tiene edad. Durante su aparición en los Fashion Trust U.S. Awards 2026 en Los Ángeles, la actriz apostó por el rubio platinado, un tono que ilumina el rostro y suaviza visualmente los signos del paso del tiempo.

Después de experimentar con tonos rojizos en 2025, Pamela regresó a su característico rubio (esta vez en versión más fría y casi plateada) consolidándolo como su sello en esta nueva etapa.

El rubio platinado: el mejor aliado para disimular canas

El secreto detrás de este look está en cómo el color trabaja a favor del pelo. El rubio platinado, al ser tan claro, se mezcla de forma natural con las canas, evitando contrastes marcados y creando un acabado mucho más uniforme.

En el caso de Pamela Anderson, este tono no solo unifica el color, también aporta un efecto luminoso que hace que la piel se vea más fresca. De hecho, su regreso a este rubio icónico ha sido celebrado por fans que incluso aseguran que luce “más joven que nunca”.

Además, este tipo de rubio tiene un aire sofisticado que recuerda al glamour clásico de Hollywood, algo que Pamela ha sabido aprovechar en alfombras rojas recientes.

Las canas ya no se esconden, se presumen… y Pamela Anderson lo demuestra. JC Olivera/Variety via Getty Images

Por qué este tono rejuvenece al instante

Más allá de cubrir canas, el rubio platinado tiene un efecto óptico clave; refleja mejor la luz. Esto suaviza las facciones, difumina líneas de expresión y aporta un brillo natural al rostro.

En eventos recientes, como los premios y alfombras de 2026, Pamela ha llevado este tono con peinados pulidos y volumen en la raíz, logrando un estilo elegante pero sin esfuerzo. Su look incluso ha sido comparado con el glamour atemporal de estrellas clásicas, reforzando esa sensación de frescura y sofisticación.

Aunque el rubio platinado puede parecer arriesgado, la clave está en personalizarlo, puedes optar por versiones más suaves o añadir matices fríos para evitar que el tono se vea artificial. Pamela Anderson nos demuestra que encontrar un equilibrio entre color, corte y estilo es ideal para verte elegante.