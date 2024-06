De pelirroja a rubia: Julia Roberts sorprende con un nuevo y rejuvenecedor tono de cabello

Julia Roberts es considerada una de las actrices estadounidenses de mayor carisma en el set y con más estilo fuera de la pantalla. Ahora, a sus 56 años, la artista nos sorprendió con un cambio radical de look. Famosa por su melena larga y pelirroja, Roberts apareció con un vibrante tono rubio miel que la hace ver aún más radiante y juvenil.

El cambio de imagen se reveló en un post publicado recientemente en sus redes sociales, donde aparece acompañada del también actor George Clooney, y entrelazando los brazos de Joe Biden y Barack Obama, el actual y el ex presidente de los Estados Unidos, respectivamente.

En la publicación, que registra 411 mil “me gusta”, pero tiene la opción de comentarios desactivada, además de la compañía, nos sorprendió la apariencia de la actriz, una cabellera de 10 a 15 centímetros más corta, en un estilo corte mariposa con capas que enmarcan su rostro y con un luminoso tono.

Más corto y más rubio, así es el nuevo look de Julia Roberts (aquí junto a George Clooney). Instagram @highbrowhippie

El tono que rejuvenece a los 50

Fue el propio colorista quien reveló los secretos de la imagen de Roberts, Kadi Lee contó cómo logró que “la dama más guapa” volviera a lucir una cabellera rubia y espectacular.

“Cuando hago cambios drásticos de color, en este caso de rojo a rubio, mi enfoque es siempre el mismo: lento y metódico, manteniendo siempre la salud y la integridad del cabello, ante todo”, explicó Lee, dueño del salón Highbrow Hippie.

El experto en la aplicación de tintes y cambios de imagen señaló una extraña coincidencia gracias a los recuerdos de Facebook: “Recientemente encontré una publicación de hace 7 años cuando le hice un cambio similar a Julia, y la situación me hizo sonreír”.

Lee procedió a contar el mensaje con el que, hace 7 años, anunciaba el cambio de look de Roberts: “Los cambios drásticos de color pueden ser bastante estresantes para un colorista, pero a lo largo de los años he desarrollado un enfoque tranquilo y metódico que (eventualmente) me brinda el resultado natural y realista que necesito, mientras mantengo el cabello fuerte y saludable (¡la parte más importante!)”.

Para lograr el nuevo rubio miel, el colorista de Julia Roberts le pidió paciencia a la actriz. Instagram @highbrowhippie

Cómo pasar de pelirroja a rubia

Cambiar de un color de cabello oscuro a uno claro en mujeres maduras requiere especial atención, ya que el cabello maduro tiene diferentes características que el cabello joven.



Textura: El cabello maduro suele ser más seco y frágil que el cabello joven, por lo que el proceso de decoloración puede dañarlo aún más.

El cabello maduro suele ser más seco y frágil que el cabello joven, por lo que el proceso de decoloración puede dañarlo aún más. Porosidad: El cabello maduro tiende a ser más poroso, lo que significa que absorbe el color más fácilmente, pero también lo pierde más rápido.

El cabello maduro tiende a ser más poroso, lo que significa que absorbe el color más fácilmente, pero también lo pierde más rápido. Canas: Si la mujer tiene canas, estas deberán ser cubiertas durante el proceso de aclarado.

¿Cómo cambió Julia Robert de look? Kadi Lee se sinceró y contó: “El mayor consejo: hazlo con cuidado, en varias sesiones. No se deje presionar por imágenes drásticas y poco realistas de antes y después en Instagram. Esas fotos no representan las docenas de horas de trabajo y, a menudo, están muy editadas. En la vida real, las cosas toman tiempo. Visualice realmente el resultado final y, lenta y deliberadamente, pinte hasta llegar allí”.

Como plus, el nuevo tono de cabello de Julia Roberts la rejuvenece. Se trata de un tinte intermedio entre los rubios y los castaños, lo que lo hace muy versátil y capaz de adaptarse a diferentes tipos de cabello y tonos de piel. Es importante considerar que los tonos miel tienen un equilibrio entre los matices cálidos y fríos, lo que les da un aspecto natural y suave, evitando que se vean demasiado artificiales.

Además de la apariencia natural, este tono de tinte funciona como la ilumina maquillaje para la cara, porque las mechas o reflejos en tonos miel ayudan a iluminar el rostro y aportar luminosidad, especialmente en cabellos oscuros.

El nuevo look de Julia Roberts ha sido aclamado por muchos, quienes afirman que la actriz luce más joven y radiante que nunca. Sin duda, este cambio de imagen demuestra que Roberts no tiene miedo de arriesgarse y de probar cosas nuevas, algo que la ha convertido en una de las actrices más queridas y admiradas del mundo.