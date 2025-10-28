Suscríbete
Belleza

¿Pelo con movimiento? 5 cortes antiedad que serán tendencia en invierno y rejuvenecen a los 60+

El invierno está a la vuelta de la esquina y promete llegar con las tendencias capilares más frescas y rejuvenecedoras de la temporada.

October 28, 2025 • 
Lily Carmona
Cortes de pelo antiedad

Getty Images

El pelo es uno de los mejores aliados para destacar nuestros rasgos y proyectar juventud, especialmente después de los 60. Este invierno las tendencias apuestan por cortes con movimiento, textura y formas naturales que enmarcan el rostro de manera favorecedora.
Desde los cortes bob versátiles hasta los estilos con volumen y luminosidad, los expertos coinciden en que los cortes de pelo antiedad son aquellos que mezclan frescura y elegancia sin esfuerzo. A continuación te presentamos los más rejuvenecedores y que serán tendencias.

Collarbone bob

Este corte es perfecto para quienes buscan un cambio sofisticado sin arriesgar demasiado la melena. El collarbone bob, que se alarga justo hasta la clavícula, aporta movimiento y armonía al rostro. Su longitud intermedia permite mantener el volumen natural del pelo y es ideal para quienes desean una melena con aire juvenil, fácil de peinar y con ese efecto de “recién salida del salón”.

Bob Midi

Si estás indecisa entre el corte de pelo corto y el largo, el midi es la opción correcta, que además es sinónimo de elegancia atemporal. Favorece especialmente a las mujeres con pelo fino o con poco cuerpo, ya que aporta densidad y estructura a la melena. Además, permite jugar con ondas suaves o un liso pulido, lo que lo convierte en uno de los cortes más versátiles para quienes buscan rejuvenecer sin un cambio drástico.

Cinnamon bob

Inspirado en las tonalidades cálidas del invierno, el cinnamon bob combina el corte clásico con una coloración cobriza o rojiza. Es una opción ideal para iluminar el rostro y suavizar las líneas de expresión, ya que los tonos canela y cobre aportan calidez y reflejos multidimensionales. Celebridades como Emma Stone lo han convertido en un referente de elegancia moderna.

Long layered

Si prefieres mantener el largo de tu pelo, el long layer cut o corte largo en capas es perfecto para añadir movimientos sin perder sofisticación. Las capas ligeras crean un efecto de melena con vida, ideal para quienes buscan un acabado natural y dinámico. Una de sus grandes ventajas es que este corte ayuda a equilibrar las proporciones del rostro, aportando un aire fresco y rejuvenecido.

Shag

El corte shag ha regresado con fuerza, adaptado a mujeres maduras que quieren mantener un look actual y con personalidad. Este corte de pelo se caracteriza por sus capas degrafiladas y su textura ligera, las cuales aportan volumen incluso en pelos muy finos. Puede llevarse con flequillo o sin él, y se ve especialmente favorecedor cuando se estiliza con ondas suaves o con un acabado despeinado.

Los cortes antiedad de esta temporada invitan a celebrar la madurez con estilo, dejando atrás los peinados rígidos. Ya sea que optes por un bob elegante o con capas llenas de movimiento, la clave está en resaltar la naturalidad y mantener el pelo con brillo y textura saludable. Así que ya lo sabes, este invierno se convierte en la excusa perfecta para renovar tu look con sofisticación y elegancia.

Cortes de pelo Antiedad
Lily Carmona
