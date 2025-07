¿Pelo corto con canas? 5 maneras de llevarlo con elegancia los 50 y 60

Las canas ya no son sinónimo de descuido o vejez, todo lo contrario, en la actualidad representan autenticidad, seguridad y elegancia. En el mundo no solo muchas mujeres están apostando por lucir melenas blancas o platinas, y es que este estilo se está convirtiendo en el look preferido. Una forma de elevar tus canas (naturales o intencionales), es apostando por llevarlas en pelo corto, estos estilos, como plus, favorecerán tu rostro y realzarán tu presencia.

Bob clásico con raya lateral

Este corte de pelo sigue siendo uno de los más favorecedores cuando se lleva el pelo cano, llevarlo con raya de lado crea un efecto asimétrico que ayuda a afinar nuestras facciones. El consejo para elevar este estilo y lucirlo de forma profesional y sofisticada es platinando todo el pelo.

Pixie con volumen

Aprovechando el hipe de la película, una de las mejores representantes de este corte es Meryl Streep, quien apuesta de nuevo por él con su personaje Miranda Priestly, demostrándonos que el pixie es un corte que no pasa de moda y es el compañero perfecto para aquellas que buscan un look fresco. Llevarlo con canas solo logrará que te veas elegante y sofisticada, especialmente si decides estilizarlo al Miranda’s style creando volumen en la parte superior aportando movimiento y dimensión.

Meryl Streep vuleve a apostar por un pixie con volumen a su regreso en “Devil Wears Prada 2". Raymond Hall/GC Images

Corte garçon con textura

Este corte es perfecto para quienes buscan apostar por un estilo andrógino y atrevido, lucir el pelo de esta forma aporta mucha personalidad y el secreto para hacer aún más sofisticado es llevarlo con textura, es decir, agregar capas suaves en la parte superior y lucirlo como si estuviera despeinado. Este corte es ideal para ayudarnos a refinar el rostro y vernos modernas.

Micro bob con puntas definidas

Apostar por un corte bob con alineación perfectamente definida a la altura de la mandíbula no solo te hará ver más elegante, también te dará un aire minimalista, único y muy sofisticado. Si tu pelo es totalmente blanco, apostar por este corte será un acierto, el consejo es iluminarlas para lograr un contraste con tu piel y obtengas un look atemporal.

Corte francés con capas

Este corte consiste en un bob o long bob con capas para enmarcar el rostro. Este corte aporta ligereza, pero también movimiento al pelo, va muy bien con canas naturales, especialmente cuando estas apenas están siendo visibles, pues generan dimensión evitando que el pelo se vea pesado.

Llevar el pelo corto con canas no solo es algo práctico, también es algo elegante y la señal para correr al salón a platinar nuestras canas para lucirlas con estilo