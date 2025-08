La reina Letizia lleva las alpargatas que todas queremos este verano para vernos altas y estilizadas

Cada verano, cada evento y cada aparición pública, la reina Letizia nos confirma por qué es una de las royals mejor vestidas en el mundo. Y sí, sabemos que sus vestidos siempre son los que roban la mirada y nos invitan a buscar modelos similares para vernos como ella, hay un accesorio que se ha convertido también en sello de su estilo: las alpargatas. Este elegante calzado clásico que se amarra al tobillo no solo es capaz de estilizar nuestra silueta, sino también nos ayudan a vernos más altas sin sacrificar la comodidad.

Conoce el modelo favorito de la reina Letizia y corre por el tuyo para lucir elegantes este verano.

El modelo favorito de Letizia

Para nadie es un secreto que las alpargatas son los zapatos favoritos de la reina, sí, la hemos visto combinar sus looks con zapatillas, stilettos, kitten heals… pero las alpargatas son ese esencial que trata de lucir y llevar a todos lados. ¿Por qué son sus favoritas? Las alpargatas con cuña tienen un diseño característico: son un calzado fresco, perfecto para los días calurosos del verano; atemporal, han sabido evolucionar para seguir siendo del gusto de las mujeres modernas; son cómodos, su cuña, que generalmente está hecha de yute, aporta un tacón que nos ayuda a obtener unos centímetros de más, pero sin experimentar el dolor de los tacones tradicionales; además, el hecho de que tengan que sujetarse por el tobillo no solo provoca que luzcan muy femeninos, permiten crear la ilusión de alargamiento en las piernas logrando que se vean estilizadas y femeninas. ¿¡con todo esto quién no se enamoraría de ellas!?

La reina Letizia apuesta por unas alpargatas en color neutro para lucir este verano. Carlos Alvarez/Getty Images

Cómo llevar las alpargatas para verte estilizada y alta

Vestidos midi

Estos siempre serán el compañero perfecto para lucir unas alpargatas, ayudan a mostrar algo de pierna, pero de manera elegante, y a aligerar visualmente el conjunto, es decir, se crea un contraste armonioso que permite que ambos elementos resalten.

Con faldas o pantalones capri

La década de los 40 y 50 nos heredaron estas combinaciones, usarlas con estas prendas permiten que la correa se luzca mientras estilizan la pantorrilla.

Modelos con cintas

Otra de las tendencias que está surgiendo en el año son los zapatos ballerina, los cuales se caracterizan por lucir las cintas típicas de este calzado para el ballet. Apuesta por elegir unas alpargatas que lleven estas cintas, harán que tus piernas luzcan elegantes y delicadas.

Las alpargatas no solo son el calzado favorito de la reina Letizia por su estética, también por su funcionalidad y su capacidad de elevar un look casual en algo elegante y estilizado.