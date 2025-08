5 tintes de pelo que no debes usar porque envejecen, según los expertos

El color de pelo no solo es parte de nuestro estilo, es nuestra identidad y es un aspecto de nuestra imagen que puede ayudarnos a lucir impecables o ser nuestro, pero enemigo e influir de forma muy negativa en cómo se percibe nuestro rostro.

Hay tintes que, según los expertos en coloración, pueden endurecer nuestras facciones o resaltar los signos de la edad sin que nos demos cuenta.

Si estás en la búsqueda de un nuevo look que te haga sentir fresca y renovada, lo mejor será que evites estos tonos de tintes de pelo.

Negro azabache

Además de ser un color de muy difícil extracción, es un tono que puede endurecer los rasgos y crear contrastes en la piel, haciéndola ver madura acentuando las arrugas o manchas. La recomendación es que si estás buscando un tono de pelo dentro del rango de lo oscuro, apuestes por un castaño profundo o con reflejos cálidos como el color chocolate. Estos colores ayudarán a que la textura de tu rostro se suavice.

Rubio platino muy claro

Existen técnicas de platinado capaces de dejar un pelo muy elegante y reluciente que te hará irradiar a donde quiera que vayas, sin embargo, si su aplicación no es la correcta y llega a ser muy claro, puede provocar el efecto contrario haciéndote lucir una piel apagada y cansada. Una alternativa son los rubios beige o estilo buttercream, ellos aportarán luz a calidez a tu rostro.

Tonos ceniza extremos

Los colores grisáceos o rubios muy cenizos, si no se llevan con cuidado pueden lograr que la piel se vea opaca, especialmente si el subtono de esta es cálido. Una gran alternativa para no verte enfermiza o en extremo pálida es apostar por tonos de gamas cálidas como el caramelo o el color miel.

Los tonos de tinte rojo suelen deslavarse y hacer que el pelo se vea maltratado. Pexels

Rojos oscuros

Los tintes borgoña o vino, mientras estén bien cuidados con su respectivo mantenimiento, se verán preciosos, pero si no les das la atención necesaria y pierden su intensidad, no solo tu piel se verá comprometida, ¡tu pelo se verá maltratado también! Si lo tuyo son los colores que no requieren de mucho retoque, entonces opta por cobrizos suaves, estos ayudarán a iluminar tu piel.

Evita los colores con uniformidad

Un color “parejo” sin dimensión, además de verse aburrido, puede provocar que el rostro luzca sin vida. Apuesta por lucir mechas de forma estratégica que permitan el movimiento y la dimensión a tu melena, una buena opción son las babylights si no buscas cambios muy drásticos.

El tinte correcto puede ser tu mejor aliado para lucir una imagen impecable, la clave está en elegir los tonos de pelo correctos que nos permitan armonizar el color de melena y piel.