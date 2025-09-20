Suscríbete
Belleza

¿Pelo corto o pelo largo? Estos son los 4 cortes que más favorecen a las mujeres de 45+

Elegir el corte de pelo adecuado puede hacer una gran diferencia al momento de suavizar nuestras facciones y restar años de encima.

September 19, 2025 • 
Lily Carmona
¿Pelo corto o pelo largo Estos son los 4 cortes que más favorecen a las mujeres de 45+.png

Estas alternativas de corte de pelo son la mejores para ayudarnos a rejuvenecer.

Getty Images

Para nadie es un secreto que el pelo es un gran aliado al momento de ayudarnos a resaltar nuestra imagen y lo mejor de nuestro rostro. Especialmente de los 45 en adelante, pues esta es una etapa en la que buscamos mantener una apariencia fresca y sentirnos bien con ella. Así que no importa si eres fanática del pelo corto o si lo tuyo es optar por cortes de pelo largo; lo importante es encontrar el corte que combine con tu estilo, personalidad y, al mismo tiempo, ayude a lucir una imagen más fresca y luminosa.

Estas cuatro opciones de cortes no solo son los más favorecedores para mujeres maduras, sino que son alternativas frescas y modernas que sí o sí debes probar.

Corte midi con capas ligeras

El corte midi es un clásico al que recurrimos cuando buscamos una alternativa para rejuvenecer al instante. Acompañado de capas suaves, nuestro pelo gana volumen y movimiento, evitando que este tenga una apariencia rígida, aburrida y sin vida. Esta es una alternativa que va bien en melenas con ondas suaves, pero su especialidad es el pelo lacio, la opción ideal por su facilidad de peinar.

Corte capas largas

Si eres amante de las melenas largas, o tu pelo tiene una longitud considerable y no quieres renunciar a ella, optar por las capas largas será el mejor acierto que puedas cometer. El truco está en apostar por ellas con una fórmula que ayude a estilizar el rostro. Muchas mujeres eligen la forma “V”; sin embargo, hay otras alternativas como las “framing layers”, las cuales ayudarán a enmarcar tu rostro haciéndolo lucir más fresco y estilizado.

Corte shaggy

Este corte está inspirado en las melenas voluminosas de la década de los 70; en este tiempo, el shaggy llega como una versión renovada que busca adaptarse a las tendencias actuales. Su combinación de capas desiguales y fleco ligero lo convierten en un corte que aporta un aire desenfadado y juvenil. Es ideal para mujeres con pelo que ya cuenta con cierta textura de forma natural, es decir, funciona increíble en melenas onduladas; sin embargo, sobre pelo lacio también luce increíble.

Corte pixie estilizado

El pixie es un corte clásico y la mejor opción para las mujeres que buscan un look atrevido pero altamente sofisticado. Al llevarlo ligeramente más largo en la parte superior, se logra crear un efecto visual donde se alarga el rostro y resaltan los pómulos. Además, es un corte superpráctico que no requiere de mucho para estilizarlo, así que será tu aliado por las mañanas cuando tienes que correr a la oficina.

Lucir una melena bonita y única a los 45 es posible; bastará con apostar por los cortes de pelo que más nos favorezcan, combinen estilo y, por supuesto, practicidad. Ya sea que elijas una opción de pelo largo, o lo tuyo sea apostar por el pelo corto, estas opciones resaltarán la frescura natural de tu rostro, por lo que lucirás estilizada, rejuvenecida e increíblemente bella; bueno, eso ya lo eres.

También puedes leer:
Amy Adams.jpg
Belleza
¿Amas el pelo largo? Los 5 cortes más rejuvenecedores después de los 40
July 09, 2025
 · 
Alondra Alvarez
Celebrity Sightings In Paris - February 28, 2023
Belleza
Adiós al pelo recto: conoce el box bob, el corte más pedido por las celebridades porque ilumina el rostro
July 11, 2025
 · 
Shareni Pastrana

Cortes de pelo pelo corto pelo largo
Lily Carmona
Relacionado
La foto familiar de Bruce Willis que pocos habían visto y su hija publicó después de su internamiento.png
Entretenimiento
La foto familiar de Bruce Willis que pocos habían visto y su hija publicó después de su internamiento
September 19, 2025
 · 
Lily Carmona
Michelle Salas
Moda
Michelle Salas lleva el bikini beige más elegante del verano y otoño 2025
September 19, 2025
 · 
Karen Luna
Kylie Jenner luce las uñas rosas estilo ‘bubble gum’, ideales para estilizar las manos y disimular manchas.png
Belleza
Kylie Jenner luce las uñas rosas estilo ‘bubble gum’, ideales para estilizar las manos y disimular manchas
September 19, 2025
 · 
Lily Carmona
temporada de chile en nogada.png
Estilo de vida
Chiles en nogada 2025: los lugares imperdibles para probarlos
September 19, 2025
 · 
Cynthia Leppäniemi