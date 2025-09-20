¿Pelo corto o pelo largo? Estos son los 4 cortes que más favorecen a las mujeres de 45+

Para nadie es un secreto que el pelo es un gran aliado al momento de ayudarnos a resaltar nuestra imagen y lo mejor de nuestro rostro. Especialmente de los 45 en adelante, pues esta es una etapa en la que buscamos mantener una apariencia fresca y sentirnos bien con ella. Así que no importa si eres fanática del pelo corto o si lo tuyo es optar por cortes de pelo largo; lo importante es encontrar el corte que combine con tu estilo, personalidad y, al mismo tiempo, ayude a lucir una imagen más fresca y luminosa.

Estas cuatro opciones de cortes no solo son los más favorecedores para mujeres maduras, sino que son alternativas frescas y modernas que sí o sí debes probar.

Corte midi con capas ligeras

El corte midi es un clásico al que recurrimos cuando buscamos una alternativa para rejuvenecer al instante. Acompañado de capas suaves, nuestro pelo gana volumen y movimiento, evitando que este tenga una apariencia rígida, aburrida y sin vida. Esta es una alternativa que va bien en melenas con ondas suaves, pero su especialidad es el pelo lacio, la opción ideal por su facilidad de peinar.

Corte capas largas

Si eres amante de las melenas largas, o tu pelo tiene una longitud considerable y no quieres renunciar a ella, optar por las capas largas será el mejor acierto que puedas cometer. El truco está en apostar por ellas con una fórmula que ayude a estilizar el rostro. Muchas mujeres eligen la forma “V”; sin embargo, hay otras alternativas como las “framing layers”, las cuales ayudarán a enmarcar tu rostro haciéndolo lucir más fresco y estilizado.

Corte shaggy

Este corte está inspirado en las melenas voluminosas de la década de los 70; en este tiempo, el shaggy llega como una versión renovada que busca adaptarse a las tendencias actuales. Su combinación de capas desiguales y fleco ligero lo convierten en un corte que aporta un aire desenfadado y juvenil. Es ideal para mujeres con pelo que ya cuenta con cierta textura de forma natural, es decir, funciona increíble en melenas onduladas; sin embargo, sobre pelo lacio también luce increíble.

Corte pixie estilizado

El pixie es un corte clásico y la mejor opción para las mujeres que buscan un look atrevido pero altamente sofisticado. Al llevarlo ligeramente más largo en la parte superior, se logra crear un efecto visual donde se alarga el rostro y resaltan los pómulos. Además, es un corte superpráctico que no requiere de mucho para estilizarlo, así que será tu aliado por las mañanas cuando tienes que correr a la oficina.

Lucir una melena bonita y única a los 45 es posible; bastará con apostar por los cortes de pelo que más nos favorezcan, combinen estilo y, por supuesto, practicidad. Ya sea que elijas una opción de pelo largo, o lo tuyo sea apostar por el pelo corto, estas opciones resaltarán la frescura natural de tu rostro, por lo que lucirás estilizada, rejuvenecida e increíblemente bella; bueno, eso ya lo eres.