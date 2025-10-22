Suscríbete
Belleza

Penélope Cruz confirma que las mechas flan son el tono más elegante y rejuvenecedor del invierno

La actriz española deslumbró con un nuevo tono de pelo, una mezcla entre miel y caramelo que realza la piel madura y se perfila como la tendencia favorita del invierno.

October 21, 2025 • 
Lily Carmona
Penélope Cruz.png

Penélope Cruz luce las mechas flan, perfectas para la temporada.

GETTY IMAGES

En la alfombra roja del Academy Museum Gala 2025, en Los Ángeles, Penélope Cruz hizo gala de su iconicidad al sorprender con un cambio sutil, pero impactante: un color de pelo que muchos expertos en belleza han llamado “mechas flan”.

Inspiradas en el postre de caramelo, estas mechas combinan tonalidades cálidas como dorado, miel y castaño, logrando un resultado que favorece a mujeres desde los 40.
En un mundo donde el rubio suele ser la elección de aquellas que buscan un cambio de imagen, estas mechas llegan como la alternativa elegante para rejuvenecer.

¿Qué son las mechas flan?

Las mechas “caramel flan” consisten en aclarar de forma ligera zonas estratégicas del pelo para obtener un efecto de luminosidad sin alterar de forma drástica el color natural. Esta técnica se basa en el balayage y las babylights, las cuales se caracterizan por fundirse de forma natural con el pelo castaño.

Al incorporar reflejos miel y caramelo, el rostro se ilumina, ayudando a proyectar sobre este una apariencia saludable y glowy.

Cómo lograr el look de Penélope

Si estás considerando realizarte este cambio, estos son algunos consejos que debes considerar para lograr unas manchas con éxito.

5th Annual Academy Museum Gala - Arrivals

Penélope Cruz apuesta por las mechas flan que serán la sensación en invierno.

John Shearer/FilmMagic

  1. Apuesta por una base natural cercana a tu color. Esta técnica no busca pasar de morena a rubia, sino de respetar tu color castaño y agregar sobre ella reflejos.
  2. Pídele a tu estilista que agregue estos reflejos en zonas específicas. El objetivo es enmarcar el rostro y aportar luminosidad sobre él.
  3. Cuando lo estilices, aplica protectores de calor o sedas que ayuden a dar brillo.
  4. Luce estas mechas sobre melenas midi o con suaves ondas. Puedes apostar por pedir capas ligeras para estilizar el cuello; así también lograrías recrear una melena inspirada en los 90.

¿Por qué llevar mechas en invierno?

En una temporada en la que los rubios extremos y cambios drásticos pierden terreno, las mechas cálidas emergen en esta temporada como la alternativa para un look sofisticado. ¿La razón? Apostan por brillo, suavidad y naturalidad sin caer en el típico look teñido que suele ser muy evidente y el cual suele también requerir de bastante mantenimiento.

Estas mechas favorecen el rostro y aportan frescura y elegancia.

Si estabas pensando en darle un giro sofisticado a tu melena y recurrir a un cambio de imagen, no dudes en recurrir a las mechas flan. Gracias a Penélope Cruz, sabemos que este tono funciona a la perfección como efecto antiedad, que también ayuda a proyectar facciones suaves y una imagen rejuvenecida, el combo perfecto para lucir este invierno.

También puedes leer:
street style lob rubio cano lentes blusa blanca flecos.jpeg
Belleza
Descubre el ‘Choppy bob’, el corte de cabello ideal si buscas volumen
December 11, 2024
 · 
Alondra Alvarez
mechas
Belleza
El paso a paso más práctico para hacerte mechas en el cabello sin tener que salir de tu casa
December 19, 2024
 · 
Alondra Alvarez

penélope cruz mechas
Lily Carmona
Relacionado
¿Maldición real o coincidencia 5 veces que el título ‘duque de York’ sacó a sus portadores de la realeza.png
Realeza
¿Maldición real o coincidencia? 5 veces que el título ‘duque de York’ sacó a sus portadores de la realeza
October 21, 2025
 · 
Lily Carmona
Eva Longoria.png
Belleza
Eva Longoria revive el corte de pelo en capas de los 90, el secreto para lucir un rostro más joven y fresco
October 21, 2025
 · 
Lily Carmona
La Duquesa de York dice adiós Sarah Ferguson y el impacto de su renuncia en redes sociales.png
Realeza
La Duquesa de York dice adiós: Sarah Ferguson y el impacto de su renuncia en redes sociales
October 21, 2025
 · 
Lily Carmona
Louvre Closes After Jewellery Heist
Entretenimiento
¿Cuánto cuesta una entrada al Louvre tras el robo del museo?
October 21, 2025
 · 
Karen Luna