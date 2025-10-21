Eva Longoria revive el corte de pelo en capas de los 90, el secreto para lucir un rostro más joven y fresco

El pasado 18 de octubre, en Los Ángeles, Eva Longoria deslumbró en la alfombra roja de la gala del Museo de la Academia con un peinado que llamó la atención, tanto así como su vestido oro rosado. Se trató de un corte de pelo lob remarcado con capas suaves que enmarcan el rostro, combinando volumen ligero con elegancia pulida. Esta elección no es únicamente estética: representa una estrategia capilar altamente inteligente que muchas mujeres están adoptando para estilizar el cuello y favorecer las facciones del rostro.

El corte lob que revive los 90

El lob en capas que lució Eva recupera la estética de los años 90: pelo con movimiento, puntas degrafiladas y longitudes medias. Sin embargo, en pleno 2025, este corte se adapta logrando capas que comienzan cerca de la línea de la mandíbula, con mechones frontales que están diseñados para “atraer” luz al rostro, y acabando lacio o con ligeras ondas.

Este tipo de corte logra cumplir con tres objetivos: exponer el cuello, favoreciendo la ilusión visual de alargamiento; marcar la línea de la mandíbula, ayudando a definir el rostro; y lograr una melena con luz que además brinda vitalidad a nuestra apariencia.

¿Por qué el corte lob favorece a mujeres maduras?

Conforme vamos cumpliendo años, el pelo tiende a perder densidad y brillo. El corte de pelo en capas ayuda a “levantar” el pelo, dando la sensación de mayor volumen sin añadir peso. Además, gracias a que su longitud llega justo a la altura de la clavícula, las puntas no se llevan de forma extremadamente rectas, eliminando el “efecto casco” que los cortes rectos pueden llegar a generar (y los cuales pueden agregar algunos años a nuestra apariencia).

Eva Longoria llega a la gala de Academy Museum of Motion Pictures con un corte de pelo inspirado en los 90. John Shearer/FilmMagic

Las capas frontales, además, funcionan como marcos alrededor del rostro, ayudando a suavizar nuestras facciones y dirigir la atención hacia los pómulos.

Muchos estilistas recomiendan este tipo de corte a quienes desean un look elegante, pero desenfadado, una estética que está de moda sustituyendo al famoso “clean look”.

Cómo conseguir el corte de pelo de Eva Longoria

Cuando vayas al salón de belleza a solicitar este estilo, asegúrate de solicitar un corte lob largo, que llegue unos centímetros debajo de la clavícula. Pide que agreguen capas largas que comiencen justo debajo de la mandíbula.

Una de las grandes bondades de este corte es que puede complementarse con mechas sutiles o babylights para potencializar el brillo y la luz sobre el rostro.

Estilizar este corte es muy sencillo; bastará con llevarlo en su versión lacia o agregar algunas ondas en las puntas para lograr ese acabado de los 90.

Eva Longoria ha demostrado que el corte de pelo lob en capas puede ser mucho más que una tendencia pasajera; es un aliado perfecto para rejuvenecer la imagen y resaltar la belleza natural de nuestro rostro y melena.