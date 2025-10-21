¿Cuánto cuesta una entrada al Louvre tras el robo del museo?

Visitar el Louvre siempre ha sido una experiencia especial: caminar entre obra maestras, sentir la historia viva y, de paso, aprender un poco más de nosotros mismos. Sin embargo, hace poco este icónico museo vivió un episodio que sacudió a París (y al mundo) cuando fueron robadas joyas valuadas en unos €88 millones y, aunque ese atraco no cambió radicalmente el precio de la entrada, sí generó un ambiente de reflexión: ¿y si el valor subiera? ¿qué pasa con los visitantes?

¿Cuánto cuesta una entrada al Louvre?

Para tu tranquilidad, el costo de la entrada general al Louvre para adultos es de €22. Esto incluye el acceso tanto a las colecciones permanentes como a las exposiciones temporales del museo. El aumento de precio se hizo efectivo desde enero de 2024, pues pasó de €17 a €22 con el objetivo de cubrir los costos de mantenimiento, energía y las mejoras necesarias.

El robo del museo Louvre

Ahora bien, ¿el robo de octubre de 2025 (cuando ladrones irrumpieron en la Galería de Apolo y huyeron con piezas de la Corona Francesa) implicará un nuevo ajuste inmediato en tarifas? Hasta el momento, la respuesta es no, pues no se ha anunciado un aumento específico vinculado al robo. Lo que sí está en marcha es una revisión de seguridad, auditorías internas y una serie de mejoras en infraestructura para reforzar el museo.

Pero es justo decir que sí hay indicios de que podría venir otro aumento. Algunos medios informan que a partir de 2026 los visitantes no europeos podrían ver una tarifa especial, y que el precio de €22 podría subir para ciertos públicos. Sin embargo, esto aún no está confirmado por el museo.

¿Cuánto cuesta una entrada al Louvre? Getty Images

Entonces, ¿qué significa todo esto para ti como visitante? Primero; que la entrada actual te ofrece lo que se espera (las obras, la experiencia, ese paseo entre historia y arte) al precio oficial. Segundo; que es buena idea comprar con antelación (y en el sitio oficial) porque las reformas, cierres temporales o revisiones de seguridad pueden afectar los horarios. De hecho, tras el robo, el Louvre estuvo cerrado por al menos un día y devolvió automáticamente los boletos para ese periodo.

Y tercero, es que valdría la pena estar pendiente de los posibles anuncios de subida de precio, especialmente si tu visita está prevista para más adelante. A veces las tarifas cambian, pero si compras ahora y reservas para fechas próximas, aseguras ese coste de €22.

En definitiva, el robo generó preocupación, sí; generó también cambios operativos, reformas y mejoras; pero no ha hecho que el precio de la entrada al Louvre se dispare de inmediato. Aun así, como siempre, te recomiendo verificar en la página oficial del museo antes de comprar y disfrutar sin prisas de una visita que, más que una entrada, es una puerta abierta a más de 8 000 años de historia.

