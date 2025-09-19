¡Presume tu pelo castaño! 5 cortes de pelo para recibir el otoño que rejuvenecen a mujeres de 40+

¡Estación nueva, cambio nuevo! El otoño es esa temporada del año que, así como su esencia, nos invita a transformar nuestra imagen. Este año, el pelo castaño se une a las tendencias que estarán dominando el mundo de la belleza y la coloración, así que es la opción correcta para apostar en estos días. Los reflejos cálidos de este tono de pelo combinan a la perfección con la paleta de colores otoñales, así que una forma de lucir esta melena es de la mano de un buen corte de pelo.

Estas opciones no solo son modernas y altamente favorecedoras, también requieren bajo mantenimiento y serán tus aliadas para lucir una melena castaña radiante. ¿Cuál de estos cortes de pelo te atreverás a probar?

Corte capas largas

Un clásico que nunca pasa de moda son las capas largas; este corte añade movimiento y volumen al pelo, evitando que este luzca pesado o sin vida. Las capas suaves alrededor del rostro pueden ayudar a suavizarlo, pues sirven para enmarcarlo, un detalle que nos ayudará a lucir frescas. Una de las grandes ventajas de este corte, sin duda alguna, es que su longitud nos permite lucir diferentes peinados; apostar por el indicado nos ayudará a resaltar los reflejos naturales del pelo castaño bajo la luz del sol otoñal.

Corte midi con puntas degrafiladas

Si hay un corte que combina modernidad con sobriedad, sin duda alguna es el corte midi. Gracias a que llega a los hombros, permite que el cuello luzca estilizado, generando un efecto rejuvenecedor. Este estilo es ideal para mujeres que prefieren un look práctico que luzca bien tanto en el trabajo como en el día a día, pues es sencillo de estilizar (especialmente si se tiene el pelo lacio).

Corte shaggy

El shaggy cut es la opción atrevida y juvenil que añade textura y dinamismo al pelo. Se caracteriza por llevar capas desordenadas acompañadas de un flequillo ligero, ya sea lateral o semirrecto, lo que crea un estilo desenfadado pero sofisticado. En pelo castaño, este corte resulta altamente favorecedor, especialmente si se lleva con ondas suaves. Si estás buscando una alternativa que dé como resultado un cambio muy notorio, esta es la opción ideal para tu cambio de imagen.

Corte pixie con volumen

El pixie siempre será sinónimo de estilo y personalidad, pero la clave para rejuvenecer aún más al llevar este corte está en apostar por él con volumen en la parte superior. Esta textura logra que nuestro rostro se vea visualmente alargado, destacando nuestros rasgos faciales. Si estás buscando una opción elegante, práctica y moderna, no dejes pasar por ningún segundo la oportunidad de lucir un corte pixie.

Corte en “V”

Este corte consiste en mantener el largo de la melena, pero logrando una forma de “V” con ayuda de capas suaves para darle movimiento al pelo. Es especialmente favorecedor para quienes tienen una melena abundante, ya que ayuda a estructurarla sin perder volumen. En tonos castaños, el acabado resalta la profundidad del color y añade una apariencia romántica, más si se lleva con ondas, el look ideal para el otoño.

El pelo castaño es un lienzo sobre el cual es posible lucir infinidad de cortes de pelo para recibir la temporada otoñal con mucho estilo. El secreto para sacarle todo el provecho a tu melena castaña está en elegir el corte con el que más cómoda te sientas y mejor se adapte a tu personalidad.